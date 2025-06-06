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ФАС возбудила дело против Т-Банка за нарушение закона о рекламе

ФАС возбудила дело против Т-Банка за нарушение закона о рекламе - 06.06.2025, ПРАЙМ

ФАС возбудила дело против Т-Банка за нарушение закона о рекламе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Т-Банка по признакам нарушения закона о рекламе, в которой ролик содержал... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T10:38+0300

2025-06-06T10:38+0300

2025-06-06T10:38+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Т-Банка по признакам нарушения закона о рекламе, в которой ролик содержал привлекательные сведения о переводах без ограничений, но отсутствовала информация о лимитах перечислений в другие банки и комиссии в размере 1,5%, сообщило ведомство. "ФАС возбудила дело в отношении Т-Банка по признакам нарушения закона о рекламе. В радиорекламе организации служба усматривает нарушения: ролик содержал привлекательные для потребителей сведения о переводах без ограничений. Однако в рекламе отсутствовала часть существенной информации о лимите перечислений в другие банки до 20 тысяч рублей и комиссии за совершение таких операций в размере 1,5%", - говорится в сообщении. По мнению ведомства, это не позволяло потребителям получать необходимые для осознанного выбора сведения. Служба считает, что такие действия Т-Банка могут вводить в заблуждение и содержат признаки нарушения рекламного законодательства. Ведомство сообщает, что в случае установления вины к организации будут применены меры административного воздействия. КоАП РФ предусматривает за такое нарушение штраф для юрлиц от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

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бизнес, россия, финансы, рф, т-банк