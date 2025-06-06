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ФАС возбудила дело против Т-Банка за нарушение закона о рекламе - 06.06.2025, ПРАЙМ
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ФАС возбудила дело против Т-Банка за нарушение закона о рекламе
ФАС возбудила дело против Т-Банка за нарушение закона о рекламе - 06.06.2025, ПРАЙМ
ФАС возбудила дело против Т-Банка за нарушение закона о рекламе
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Т-Банка по признакам нарушения закона о рекламе, в которой ролик содержал... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T10:38+0300
2025-06-06T10:38+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Т-Банка по признакам нарушения закона о рекламе, в которой ролик содержал привлекательные сведения о переводах без ограничений, но отсутствовала информация о лимитах перечислений в другие банки и комиссии в размере 1,5%, сообщило ведомство. "ФАС возбудила дело в отношении Т-Банка по признакам нарушения закона о рекламе. В радиорекламе организации служба усматривает нарушения: ролик содержал привлекательные для потребителей сведения о переводах без ограничений. Однако в рекламе отсутствовала часть существенной информации о лимите перечислений в другие банки до 20 тысяч рублей и комиссии за совершение таких операций в размере 1,5%", - говорится в сообщении. По мнению ведомства, это не позволяло потребителям получать необходимые для осознанного выбора сведения. Служба считает, что такие действия Т-Банка могут вводить в заблуждение и содержат признаки нарушения рекламного законодательства. Ведомство сообщает, что в случае установления вины к организации будут применены меры административного воздействия. КоАП РФ предусматривает за такое нарушение штраф для юрлиц от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
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бизнес, россия, финансы, рф, т-банк
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, РФ, Т-Банк
10:38 06.06.2025
 
ФАС возбудила дело против Т-Банка за нарушение закона о рекламе

ФАС возбудила дело против Т-Банка по факту нарушения закона о рекламе

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанк%Здание ФАС России. Архив
%Здание ФАС России. Архив - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Т-Банка по признакам нарушения закона о рекламе, в которой ролик содержал привлекательные сведения о переводах без ограничений, но отсутствовала информация о лимитах перечислений в другие банки и комиссии в размере 1,5%, сообщило ведомство.
"ФАС возбудила дело в отношении Т-Банка по признакам нарушения закона о рекламе. В радиорекламе организации служба усматривает нарушения: ролик содержал привлекательные для потребителей сведения о переводах без ограничений. Однако в рекламе отсутствовала часть существенной информации о лимите перечислений в другие банки до 20 тысяч рублей и комиссии за совершение таких операций в размере 1,5%", - говорится в сообщении.
По мнению ведомства, это не позволяло потребителям получать необходимые для осознанного выбора сведения. Служба считает, что такие действия Т-Банка могут вводить в заблуждение и содержат признаки нарушения рекламного законодательства.
Ведомство сообщает, что в случае установления вины к организации будут применены меры административного воздействия.
КоАП РФ предусматривает за такое нарушение штраф для юрлиц от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
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