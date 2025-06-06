https://1prime.ru/20250606/fas--858256982.html
ФАС возбудила дело против Т-Банка за нарушение закона о рекламе
ФАС возбудила дело против Т-Банка за нарушение закона о рекламе - 06.06.2025, ПРАЙМ
ФАС возбудила дело против Т-Банка за нарушение закона о рекламе
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Т-Банка по признакам нарушения закона о рекламе, в которой ролик содержал... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T10:38+0300
2025-06-06T10:38+0300
2025-06-06T10:38+0300
бизнес
россия
финансы
рф
т-банк
https://cdnn.1prime.ru/img/82732/76/827327646_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_687facad4aa8e5bb5f5651a4153d6dd2.jpg
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Т-Банка по признакам нарушения закона о рекламе, в которой ролик содержал привлекательные сведения о переводах без ограничений, но отсутствовала информация о лимитах перечислений в другие банки и комиссии в размере 1,5%, сообщило ведомство. "ФАС возбудила дело в отношении Т-Банка по признакам нарушения закона о рекламе. В радиорекламе организации служба усматривает нарушения: ролик содержал привлекательные для потребителей сведения о переводах без ограничений. Однако в рекламе отсутствовала часть существенной информации о лимите перечислений в другие банки до 20 тысяч рублей и комиссии за совершение таких операций в размере 1,5%", - говорится в сообщении. По мнению ведомства, это не позволяло потребителям получать необходимые для осознанного выбора сведения. Служба считает, что такие действия Т-Банка могут вводить в заблуждение и содержат признаки нарушения рекламного законодательства. Ведомство сообщает, что в случае установления вины к организации будут применены меры административного воздействия. КоАП РФ предусматривает за такое нарушение штраф для юрлиц от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
https://1prime.ru/20250529/bank-858031939.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82732/76/827327646_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_6518dcb143bd52a7ed63628761a8717f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, финансы, рф, т-банк
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, РФ, Т-Банк
ФАС возбудила дело против Т-Банка за нарушение закона о рекламе
ФАС возбудила дело против Т-Банка по факту нарушения закона о рекламе
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Т-Банка по признакам нарушения закона о рекламе, в которой ролик содержал привлекательные сведения о переводах без ограничений, но отсутствовала информация о лимитах перечислений в другие банки и комиссии в размере 1,5%, сообщило ведомство.
"ФАС возбудила дело в отношении Т-Банка по признакам нарушения закона о рекламе. В радиорекламе организации служба усматривает нарушения: ролик содержал привлекательные для потребителей сведения о переводах без ограничений. Однако в рекламе отсутствовала часть существенной информации о лимите перечислений в другие банки до 20 тысяч рублей и комиссии за совершение таких операций в размере 1,5%", - говорится в сообщении.
По мнению ведомства, это не позволяло потребителям получать необходимые для осознанного выбора сведения. Служба считает, что такие действия Т-Банка могут вводить в заблуждение и содержат признаки нарушения рекламного законодательства.
Ведомство сообщает, что в случае установления вины к организации будут применены меры административного воздействия.
КоАП РФ предусматривает за такое нарушение штраф для юрлиц от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
Прибыль Т-Банка по РСБУ за январь-апрель составила 8,7 миллиарда рублей