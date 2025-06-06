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Маск оценил шутку Медведева о готовности помирить его с Трампом - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Маск оценил шутку Медведева о готовности помирить его с Трампом
Маск оценил шутку Медведева о готовности помирить его с Трампом - 06.06.2025, ПРАЙМ
Маск оценил шутку Медведева о готовности помирить его с Трампом
Американский предприниматель Илон Маск оценил шутку зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, заявившего, что Россия готова содействовать заключению... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T20:58+0300
2025-06-06T21:02+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск оценил шутку зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, заявившего, что Россия готова содействовать заключению мира между Маском и президентом США Дональдом Трампом в обмен на акции Starlink. В пятницу Медведев написал в соцсети X, что Россия готова содействовать достижению мира между поссорившимися Трампом и Маском "за разумную плату", и пошутил, что Москва может "принять акции Starlink в качестве оплаты". Американский миллиардер прокомментировал сообщение Медведева смеющимся до слез эмодзи. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который бизнесмен во вторник назвал "отвратительной мерзостью", призвав затем "убить" документ. Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. Предприниматель также публично поддержал идею импичмента Трампа. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит рухнули почти на 14%.
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россия, москва, сша, рф, дональд трамп, дмитрий медведев, starlink, совбез, tesla
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, США, РФ, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Starlink, Совбез, Tesla
20:58 06.06.2025 (обновлено: 21:02 06.06.2025)
 
Маск оценил шутку Медведева о готовности помирить его с Трампом

Маск оценил шутку Медведева, что Россия готова за разумную плату помирить его с Трампом

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Elon MuskАмериканский бизнесмен Элон Маск
Американский бизнесмен Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Elon Musk
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск оценил шутку зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, заявившего, что Россия готова содействовать заключению мира между Маском и президентом США Дональдом Трампом в обмен на акции Starlink.
В пятницу Медведев написал в соцсети X, что Россия готова содействовать достижению мира между поссорившимися Трампом и Маском "за разумную плату", и пошутил, что Москва может "принять акции Starlink в качестве оплаты".
Американский миллиардер прокомментировал сообщение Медведева смеющимся до слез эмодзи.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который бизнесмен во вторник назвал "отвратительной мерзостью", призвав затем "убить" документ. Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. Предприниматель также публично поддержал идею импичмента Трампа. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит рухнули почти на 14%.
#Президент США Дональд Трамп в Белом доме. 26 февраля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
Трамп рассматривает продажу или передачу в дар купленной им Tesla
17:00
 
ПолитикаРОССИЯМОСКВАСШАРФДональд ТрампДмитрий МедведевStarlinkСовбезTesla
 
 
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