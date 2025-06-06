https://1prime.ru/20250606/fee-858285883.html

Маск оценил шутку Медведева о готовности помирить его с Трампом

Маск оценил шутку Медведева о готовности помирить его с Трампом - 06.06.2025, ПРАЙМ

Маск оценил шутку Медведева о готовности помирить его с Трампом

Американский предприниматель Илон Маск оценил шутку зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, заявившего, что Россия готова содействовать заключению... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T20:58+0300

2025-06-06T20:58+0300

2025-06-06T21:02+0300

политика

россия

москва

сша

рф

дональд трамп

дмитрий медведев

starlink

совбез

tesla

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855306891_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_3fddf51f79c17548b577f9d49184c80b.jpg

МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск оценил шутку зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, заявившего, что Россия готова содействовать заключению мира между Маском и президентом США Дональдом Трампом в обмен на акции Starlink. В пятницу Медведев написал в соцсети X, что Россия готова содействовать достижению мира между поссорившимися Трампом и Маском "за разумную плату", и пошутил, что Москва может "принять акции Starlink в качестве оплаты". Американский миллиардер прокомментировал сообщение Медведева смеющимся до слез эмодзи. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который бизнесмен во вторник назвал "отвратительной мерзостью", призвав затем "убить" документ. Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. Предприниматель также публично поддержал идею импичмента Трампа. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит рухнули почти на 14%.

https://1prime.ru/20250606/abc-858280800.html

москва

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, сша, рф, дональд трамп, дмитрий медведев, starlink, совбез, tesla