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Эксперты снизили прогноз средней экспортной цены трубопроводного газа из РФ

Эксперты снизили прогноз средней экспортной цены трубопроводного газа из РФ - 06.06.2025, ПРАЙМ

Эксперты снизили прогноз средней экспортной цены трубопроводного газа из РФ

Эксперты снизили прогноз средней экспортной цены российского трубопроводного газа в 2025 году на 5,6% - до 303 долларов за тысячу кубометров, при этом на... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T15:29+0300

2025-06-06T15:29+0300

2025-06-06T15:29+0300

энергетика

газ

нефть

сергей кауфман

финам

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Эксперты снизили прогноз средней экспортной цены российского трубопроводного газа в 2025 году на 5,6% - до 303 долларов за тысячу кубометров, при этом на следующий год ожидания повышены на 7,6% - до 283 долларов за тысячу кубометров, следует из ежеквартального обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которым ознакомилось РИА Новости. Консенсус-прогноз составлен на основе опроса, в котором приняли участие семь экспертов, чья профессиональная деятельность связана с прогнозированием развития газовой отрасли. Среди них – директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, директор по исследованиям компании "Имплемента" Мария Белова, аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман и другие. Эксперты также повысили прогноз средней экспортной цены трубопроводного газа из России в 2027 году на 4,3% - до 264 долларов за тысячу кубометров. При этом прогнозы экспорта российского газа по трубопроводам остались практически неизменными: на текущий год снизились до 115 миллиардов со 116 миллиардов кубометров, а на 2026 и 2027 годы сохранились у отметки в 121 и 128 миллиардов кубометров соответственно.

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газ, нефть, сергей кауфман, финам