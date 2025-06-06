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В Госдуму внесут проект о "российской полке" в магазинах и на маркетплейсах

В Госдуму внесут проект о "российской полке" в магазинах и на маркетплейсах - 06.06.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесут проект о "российской полке" в магазинах и на маркетплейсах

Законопроект о специальных полках или витринах для продукции, произведенной в России или странах ЕАЭС, в магазинах и на маркетплейсах готовится к внесению в... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T12:09+0300

2025-06-06T12:09+0300

2025-06-06T12:09+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Законопроект о специальных полках или витринах для продукции, произведенной в России или странах ЕАЭС, в магазинах и на маркетплейсах готовится к внесению в Госдуму, сообщил РИА Новости член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ( "Единая Россия"). "Идея "российской полки" в магазинах и на маркетплейсах возникла не вчера — обсуждения велись с 2023 года, но именно сейчас она близка к тому, чтобы перейти из черновиков в реальность. Речь идёт о законопроекте, который готовится к внесению в Государственную Думу. Проект предполагает, что в крупных торговых сетях и онлайн-ритейле появятся специальные полки или витрины для продукции, произведённой в России или в странах Евразийского экономического союза", - сказал Говырин. По его словам, первоначально инициатива касалась только бытовой химии и косметики, но в процессе доработки авторы расширили охват, а концепцию переименовали: теперь это уже не "российская", а "национальная полка", включающая и белорусских, и казахстанских производителей. "Суть предлагаемого механизма состоит в том, чтобы не просто рекомендовать, а обязать продавцов физически выделять пространство для определённой группы товаров — например, с помощью отдельных стеллажей или яркой маркировки. Предполагается, что потребитель в таком случае легче найдёт продукцию местного производства и производства стран ЕАЭС, а производители получат устойчивый канал сбыта", - отметил депутат. Он подчеркнул, что речь идёт именно о товарах, произведённых внутри страны или в рамках общего экономического пространства, а не просто брендированных в России, что стало предметом дискуссий, поскольку некоторые эксперты опасаются, что из-за расплывчатых формулировок компании с российской сборкой, но иностранной материнской структурой, могут не попасть в список участников. "Разработчики проекта подчёркивают, что норма будет временной — на период, необходимый для адаптации рынка. В перспективе срок действия может составить один-два года, после чего будет проведена оценка практических последствий и принято решение о продлении или сворачивании инициативы. Некоторые сетевые магазины уже начали добровольно выделять специальные зоны с отечественной продукцией — это позволяет протестировать модель до её внедрения в обязательном порядке. Вместе с тем, федеральный норматив может создать новую нагрузку: ритейлерам придётся не только организовывать полки, но и обеспечивать логистику, особенно в регионах с ограниченным ассортиментом местной продукции", - добавил Говырин. По его мнению, если инициатива будет реализована без учёта логистических и правовых нюансов, она может обернуться трудностями от формальных жалоб на дискриминацию до сбоев в снабжении, но законопроект находится на стадии обсуждения, что оставляет пространство для правок, способных учесть интересы всех участников рынка — от производителя до потребителя. "Было бы важно, чтобы через такую инициативу дорогу на полки столичных магазинов получили действительно сильные и качественные производители из регионов. Многие из них выпускают конкурентоспособную продукцию, но сталкиваются с барьерами при выходе на крупный ритейл, особенно в Москве. Если механизм "национальной полки" будет реализован грамотно, с продуманной логистикой и разумными критериями отбора, это может стать для них реальным шансом масштабироваться, расширить аудиторию и закрепиться на новых рынках", - считает парламентарий. -0-

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, еаэс, госдума, единая россия