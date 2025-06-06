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Россия и МАГАТЭ обсудили вопрос американского топлива на ЗАЭС - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Россия и МАГАТЭ обсудили вопрос американского топлива на ЗАЭС
Россия и МАГАТЭ обсудили вопрос американского топлива на ЗАЭС - 06.06.2025, ПРАЙМ
Россия и МАГАТЭ обсудили вопрос американского топлива на ЗАЭС
Вопрос американского топлива на Запорожской АЭС обсуждался на переговорах российской делегации с делегацией МАГАТЭ в Калининграде, заявил генеральный директор... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T14:36+0300
2025-06-06T14:36+0300
энергетика
россия
нефть
калининград
алексей лихачев
росатом
запорожская аэс
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КАЛИНИНГРАД, 6 июн - ПРАЙМ. Вопрос американского топлива на Запорожской АЭС обсуждался на переговорах российской делегации с делегацией МАГАТЭ в Калининграде, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Очередной раунд межведомственных консультаций российской стороны и МАГАТЭ прошёл в Калининграде 6 июня. "Важный момент... это вопрос американского топлива, топлива компании Westinghouse. В четырёх блоках из шести оно загружено в активную зону. Также находится один комплект в хранилище свежего топлива и ряд, большое количество сборок в бассейнах выдержки", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедшего в Калининграде нового раунда консультаций делегаций России и МАГАТЭ. Он уточнил, что ранее до "Росатома" была "доведена озабоченность американской стороны" по поводу согласования действий касаемо интеллектуальной собственности. Лихачев подчеркнул, что возможен любой вариант решения этой проблемы, в том числе полной выгрузки топлива и возврата его поставщику.
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россия, нефть, калининград, алексей лихачев, росатом, запорожская аэс
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, КАЛИНИНГРАД, Алексей Лихачев, Росатом, Запорожская АЭС
14:36 06.06.2025
 
Россия и МАГАТЭ обсудили вопрос американского топлива на ЗАЭС

Лихачев: на переговорах с МАГАТЭ обсуждался вопрос американского топлива на ЗАЭС

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава МАГАТЭ Гросси встретился с главой "Росатома" Лихачевым
Глава МАГАТЭ Гросси встретился с главой Росатома Лихачевым - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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КАЛИНИНГРАД, 6 июн - ПРАЙМ. Вопрос американского топлива на Запорожской АЭС обсуждался на переговорах российской делегации с делегацией МАГАТЭ в Калининграде, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Очередной раунд межведомственных консультаций российской стороны и МАГАТЭ прошёл в Калининграде 6 июня.
"Важный момент... это вопрос американского топлива, топлива компании Westinghouse. В четырёх блоках из шести оно загружено в активную зону. Также находится один комплект в хранилище свежего топлива и ряд, большое количество сборок в бассейнах выдержки", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедшего в Калининграде нового раунда консультаций делегаций России и МАГАТЭ.
Он уточнил, что ранее до "Росатома" была "доведена озабоченность американской стороны" по поводу согласования действий касаемо интеллектуальной собственности. Лихачев подчеркнул, что возможен любой вариант решения этой проблемы, в том числе полной выгрузки топлива и возврата его поставщику.
Церемония по случаю доставки ядерного топлива на АЭС Аккую - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
Лихачев и Гросси начали переговоры в Калининграде
11:17
 
ЭнергетикаРОССИЯНефтьКАЛИНИНГРАДАлексей ЛихачевРосатомЗапорожская АЭС
 
 
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