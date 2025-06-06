https://1prime.ru/20250606/likhachev-858270432.html

Россия и МАГАТЭ обсудили вопрос американского топлива на ЗАЭС

Россия и МАГАТЭ обсудили вопрос американского топлива на ЗАЭС - 06.06.2025, ПРАЙМ

Россия и МАГАТЭ обсудили вопрос американского топлива на ЗАЭС

Вопрос американского топлива на Запорожской АЭС обсуждался на переговорах российской делегации с делегацией МАГАТЭ в Калининграде, заявил генеральный директор... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T14:36+0300

2025-06-06T14:36+0300

2025-06-06T14:36+0300

энергетика

россия

нефть

калининград

алексей лихачев

росатом

запорожская аэс

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КАЛИНИНГРАД, 6 июн - ПРАЙМ. Вопрос американского топлива на Запорожской АЭС обсуждался на переговорах российской делегации с делегацией МАГАТЭ в Калининграде, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Очередной раунд межведомственных консультаций российской стороны и МАГАТЭ прошёл в Калининграде 6 июня. "Важный момент... это вопрос американского топлива, топлива компании Westinghouse. В четырёх блоках из шести оно загружено в активную зону. Также находится один комплект в хранилище свежего топлива и ряд, большое количество сборок в бассейнах выдержки", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедшего в Калининграде нового раунда консультаций делегаций России и МАГАТЭ. Он уточнил, что ранее до "Росатома" была "доведена озабоченность американской стороны" по поводу согласования действий касаемо интеллектуальной собственности. Лихачев подчеркнул, что возможен любой вариант решения этой проблемы, в том числе полной выгрузки топлива и возврата его поставщику.

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калининград

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россия, нефть, калининград, алексей лихачев, росатом, запорожская аэс