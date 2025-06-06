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НАСА продолжит выполнять цели Трампа в космосе

НАСА продолжит выполнять цели Трампа в космосе - 06.06.2025, ПРАЙМ

НАСА продолжит выполнять цели Трампа в космосе

НАСА продолжит выполнять цели президента США Дональда Трампа в области космоса, заявила представитель ведомства Бетани Стивенс после обещания американского... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T02:38+0300

2025-06-06T02:38+0300

2025-06-06T02:38+0300

технологии

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ВАШИНГТОН, 6 июн - ПРАЙМ. НАСА продолжит выполнять цели президента США Дональда Трампа в области космоса, заявила представитель ведомства Бетани Стивенс после обещания американского предпринимателя Илона Маска вывести из эксплуатации космический корабль Dragon. "НАСА продолжит реализовывать видение президента относительно будущего космоса. Мы продолжим работать с нашими партнерами в отрасли, чтобы обеспечить выполнение целей президента в космосе", - сообщила она в социальной сети Х. В четверг Маск после слов Трампа об отмене субсидий завил, что частная компания SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon. В среду Трамп предложил прекратить предоставлять госфинансирование и контракты компаниям Маска, чтобы сэкономить "миллиарды и миллиарды долларов" для бюджета США. Президент подчеркнул, что удивлен тем, что предыдущая администрация Джо Байдена не сделала этого раньше. Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно предоставляя налоговые льготы. В результате, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. Резко против этого законопроекта выступил Маск, назвав эту инициативу "мерзостью" и угрозой для американской экономики. В своих постах миллиардер, в частности, отмечал, что в результате бюджетный дефицит США вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.

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технологии, мировая экономика, сша, дональд трамп, джо байден, наса, spacex, конгресс сша