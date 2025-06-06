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Мировые цены на нефть умеренно снижаются - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Мировые цены на нефть умеренно снижаются
Мировые цены на нефть умеренно снижаются - 06.06.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть умеренно снижаются
Мировые цены на нефть в пятницу утром умеренно опускаются на сдерживающих резкое падение факторах, среди которых снижение геополитических рисков и ожидание... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T08:37+0300
2025-06-06T08:37+0300
энергетика
нефть
рынок
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китай
дональд трамп
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром умеренно опускаются на сдерживающих резкое падение факторах, среди которых снижение геополитических рисков и ожидание высокого спроса на топливо в летний сезон, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.24 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,37% - до 65,1 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,39%, до 63,12 доллара. "Теперь, когда макроэкономическая ситуация успокоилась, вероятность резкого падения цен, вызванного паникой, снизилась. С приближением сезона максимального спроса на фоне сохраняющихся геополитических рисков падение нефтяных цен кажется ограниченным", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик Dadi Futures Хуан Ваньчжэ (Huang Wanzhe). В четверг состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. После разговора Трамп заявил, что переговоры с Китаем по урегулированию торговых разногласий "немного сбились" с курса, однако, несмотря на это, разговор с Си Цзиньпином прошел "прекрасно". Президент США добавил, что стороны обсудили дальнейшие контакты и вскоре запланирован новый раунд переговоров с участием главы минфина США Скотта Бессента, министра торговли Говарда Латника и торгового представителя США Джеймисона Грира. Позднее в пятницу аналитики ожидают еженедельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company. За неделю по 30 мая их число сократилось на 4 - до 461 установки.
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нефть, рынок, сша, китай, дональд трамп, си цзиньпин, скотт бессент
Энергетика, Нефть, Рынок, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Скотт Бессент
08:37 06.06.2025
 
Мировые цены на нефть умеренно снижаются

Dadi Futures: цены на нефть умеренно снижаются на геополитических рисках

© Сергей Захаров%Нефть, бурение
%Нефть, бурение
© Сергей Захаров
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром умеренно опускаются на сдерживающих резкое падение факторах, среди которых снижение геополитических рисков и ожидание высокого спроса на топливо в летний сезон, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.24 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,37% - до 65,1 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,39%, до 63,12 доллара.
"Теперь, когда макроэкономическая ситуация успокоилась, вероятность резкого падения цен, вызванного паникой, снизилась. С приближением сезона максимального спроса на фоне сохраняющихся геополитических рисков падение нефтяных цен кажется ограниченным", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик Dadi Futures Хуан Ваньчжэ (Huang Wanzhe).
В четверг состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. После разговора Трамп заявил, что переговоры с Китаем по урегулированию торговых разногласий "немного сбились" с курса, однако, несмотря на это, разговор с Си Цзиньпином прошел "прекрасно".
Президент США добавил, что стороны обсудили дальнейшие контакты и вскоре запланирован новый раунд переговоров с участием главы минфина США Скотта Бессента, министра торговли Говарда Латника и торгового представителя США Джеймисона Грира.
Позднее в пятницу аналитики ожидают еженедельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company. За неделю по 30 мая их число сократилось на 4 - до 461 установки.
нефть - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
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Вчера, 20:47
 
ЭнергетикаНефтьРынокСШАКИТАЙДональд ТрампСи ЦзиньпинСкотт Бессент
 
 
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