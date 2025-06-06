https://1prime.ru/20250606/neft-858251513.html
Мировые цены на нефть умеренно снижаются
Мировые цены на нефть умеренно снижаются - 06.06.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть умеренно снижаются
Мировые цены на нефть в пятницу утром умеренно опускаются на сдерживающих резкое падение факторах, среди которых снижение геополитических рисков и ожидание... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T08:37+0300
2025-06-06T08:37+0300
2025-06-06T08:37+0300
энергетика
нефть
рынок
сша
китай
дональд трамп
си цзиньпин
скотт бессент
https://cdnn.1prime.ru/img/82753/01/827530198_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_489236f48806a514da2251c1736ada14.jpg
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром умеренно опускаются на сдерживающих резкое падение факторах, среди которых снижение геополитических рисков и ожидание высокого спроса на топливо в летний сезон, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.24 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,37% - до 65,1 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,39%, до 63,12 доллара. "Теперь, когда макроэкономическая ситуация успокоилась, вероятность резкого падения цен, вызванного паникой, снизилась. С приближением сезона максимального спроса на фоне сохраняющихся геополитических рисков падение нефтяных цен кажется ограниченным", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик Dadi Futures Хуан Ваньчжэ (Huang Wanzhe). В четверг состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. После разговора Трамп заявил, что переговоры с Китаем по урегулированию торговых разногласий "немного сбились" с курса, однако, несмотря на это, разговор с Си Цзиньпином прошел "прекрасно". Президент США добавил, что стороны обсудили дальнейшие контакты и вскоре запланирован новый раунд переговоров с участием главы минфина США Скотта Бессента, министра торговли Говарда Латника и торгового представителя США Джеймисона Грира. Позднее в пятницу аналитики ожидают еженедельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company. За неделю по 30 мая их число сократилось на 4 - до 461 установки.
https://1prime.ru/20250605/tamozhnya-858242349.html
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82753/01/827530198_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_ee44dca9fe428447fc29b0aed3721fd1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, сша, китай, дональд трамп, си цзиньпин, скотт бессент
Энергетика, Нефть, Рынок, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Скотт Бессент
Мировые цены на нефть умеренно снижаются
Dadi Futures: цены на нефть умеренно снижаются на геополитических рисках
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром умеренно опускаются на сдерживающих резкое падение факторах, среди которых снижение геополитических рисков и ожидание высокого спроса на топливо в летний сезон, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.24 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,37% - до 65,1 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,39%, до 63,12 доллара.
"Теперь, когда макроэкономическая ситуация успокоилась, вероятность резкого падения цен, вызванного паникой, снизилась. С приближением сезона максимального спроса на фоне сохраняющихся геополитических рисков падение нефтяных цен кажется ограниченным", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик Dadi Futures Хуан Ваньчжэ (Huang Wanzhe).
В четверг состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. После разговора Трамп заявил, что переговоры с Китаем по урегулированию торговых разногласий "немного сбились" с курса, однако, несмотря на это, разговор с Си Цзиньпином прошел "прекрасно".
Президент США добавил, что стороны обсудили дальнейшие контакты и вскоре запланирован новый раунд переговоров с участием главы минфина США Скотта Бессента, министра торговли Говарда Латника и торгового представителя США Джеймисона Грира.
Позднее в пятницу аналитики ожидают еженедельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company. За неделю по 30 мая их число сократилось на 4 - до 461 установки.
Пять стран ЕС в апреле нарастили закупки американской нефти