https://1prime.ru/20250606/neft-858269412.html

Количество нефтегазовых буровых установок в мире снизилось на 2,5%

Количество нефтегазовых буровых установок в мире снизилось на 2,5% - 06.06.2025, ПРАЙМ

Количество нефтегазовых буровых установок в мире снизилось на 2,5%

Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за май снизилось к апрелю на 40, или на 2,5%, до 1576 единиц, свидетельствуют данные... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T14:23+0300

2025-06-06T14:23+0300

2025-06-06T14:23+0300

энергетика

нефть

газ

сша

канада

baker hughes

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за май снизилось к апрелю на 40, или на 2,5%, до 1576 единиц, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За год количество действующих буровых уменьшилось при этом на 99, или на 5,9%. В США, согласно данным компании, показатель снизился на 13 единиц, до 573 агрегатов, в Канаде - на 22, до 116 единиц. Количество буровых установок в Латинской Америке выросло на 6, до 136, в Европе - сократилось на 3, до 123 установок, в Африке - также уменьшилось на 3, до 94 единиц. На Ближнем Востоке показатель снизился на 8, до 327, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - вырос на 3, до 206 агрегатов. Компания Baker Hughes с 1944 года предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок во всем мире.

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сша

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нефть, газ, сша, канада, baker hughes