https://1prime.ru/20250606/neft-858271125.html

Стоимость нефти стабильна, готовится показать недельный рост

Стоимость нефти стабильна, готовится показать недельный рост - 06.06.2025, ПРАЙМ

Стоимость нефти стабильна, готовится показать недельный рост

Мировые цены на нефть в пятницу днем слабо меняются, при этом готовясь показать недельный рост после двух недель снижения, свидетельствуют данные торгов. | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T14:43+0300

2025-06-06T14:43+0300

2025-06-06T14:43+0300

экономика

нефть

рынок

саудовская аравия

ирак

опек

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем слабо меняются, при этом готовясь показать недельный рост после двух недель снижения, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.35 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,03% - до 65,32 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,06%, до 63,33 доллара. С начала недели Brent подорожал примерно на 2%, WTI - на 4%, что может прервать двухнедельное снижение котировок. Наиболее заметно котировки росли в начале недели в ответ на то, что восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) в субботу решили увеличить добычу нефти в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае и июне. Аналитики отмечают, что планы ОПЕК+ по увеличению добычи с тех пор не ушли на второй план. "Перспективы дальнейшего увеличения добычи ОПЕК продолжают нависать над рынком", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков ANZ Research. Позднее в пятницу аналитики ожидают еженедельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company. За неделю по 30 мая их число сократилось на четыре - до 461 установки.

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саудовская аравия

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нефть, рынок, саудовская аравия, ирак, опек