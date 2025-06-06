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"Сургутнефтегаз" увеличил запасы нефти в 2024 году

"Сургутнефтегаз" увеличил запасы нефти в 2024 году - 06.06.2025, ПРАЙМ

"Сургутнефтегаз" увеличил запасы нефти в 2024 году

Прирост запасов нефти "Сургутнефтегаза" в 2024 году составил 56,3 миллиона тонн, ресурсов нефти - 19,1 миллиона тонн, сообщается в проекте годового отчета... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T15:52+0300

2025-06-06T15:52+0300

2025-06-06T15:52+0300

экономика

нефть

сургутнефтегаз

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Прирост запасов нефти "Сургутнефтегаза" в 2024 году составил 56,3 миллиона тонн, ресурсов нефти - 19,1 миллиона тонн, сообщается в проекте годового отчета компании. "В результате проведения комплексных работ по освоению ресурсов ПАО "Сургутнефтегаз" в 2024 году осуществлен прирост запасов нефти в объеме 56,3 миллиона тонн, ресурсов нефти - 19,1 миллиона тонн", - говорится в документе. Отмечается, что за прошедший год также были открыты и прошли экспертизу в Госкомиссии по запасам семь новых залежей на ранее открытых месторождениях с суммарными извлекаемыми запасами 1,5 миллиона тонн.

https://1prime.ru/20250606/neft-858271125.html

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нефть, сургутнефтегаз