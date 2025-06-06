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"Сургутнефтегаз" увеличил запасы нефти в 2024 году
"Сургутнефтегаз" увеличил запасы нефти в 2024 году - 06.06.2025, ПРАЙМ
"Сургутнефтегаз" увеличил запасы нефти в 2024 году
Прирост запасов нефти "Сургутнефтегаза" в 2024 году составил 56,3 миллиона тонн, ресурсов нефти - 19,1 миллиона тонн, сообщается в проекте годового отчета... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T15:52+0300
2025-06-06T15:52+0300
2025-06-06T15:52+0300
экономика
нефть
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Прирост запасов нефти "Сургутнефтегаза" в 2024 году составил 56,3 миллиона тонн, ресурсов нефти - 19,1 миллиона тонн, сообщается в проекте годового отчета компании. "В результате проведения комплексных работ по освоению ресурсов ПАО "Сургутнефтегаз" в 2024 году осуществлен прирост запасов нефти в объеме 56,3 миллиона тонн, ресурсов нефти - 19,1 миллиона тонн", - говорится в документе. Отмечается, что за прошедший год также были открыты и прошли экспертизу в Госкомиссии по запасам семь новых залежей на ранее открытых месторождениях с суммарными извлекаемыми запасами 1,5 миллиона тонн.
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нефть, сургутнефтегаз
Экономика, Нефть, Сургутнефтегаз
"Сургутнефтегаз" увеличил запасы нефти в 2024 году
"Сургутнефтегаз" в 2024 году увеличил запасы нефти на 56,3 миллиона тонн
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Прирост запасов нефти "Сургутнефтегаза" в 2024 году составил 56,3 миллиона тонн, ресурсов нефти - 19,1 миллиона тонн, сообщается в проекте годового отчета компании.
"В результате проведения комплексных работ по освоению ресурсов ПАО "Сургутнефтегаз" в 2024 году осуществлен прирост запасов нефти в объеме 56,3 миллиона тонн, ресурсов нефти - 19,1 миллиона тонн", - говорится в документе.
Отмечается, что за прошедший год также были открыты и прошли экспертизу в Госкомиссии по запасам семь новых залежей на ранее открытых месторождениях с суммарными извлекаемыми запасами 1,5 миллиона тонн.
Стоимость нефти стабильна, готовится показать недельный рост