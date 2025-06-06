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Нефть готовится завершить неделю ростом на 4% - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Нефть готовится завершить неделю ростом на 4%
Нефть готовится завершить неделю ростом на 4% - 06.06.2025, ПРАЙМ
Нефть готовится завершить неделю ростом на 4%
Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут почти на 2%, неделю могут завершить в плюсе на 4%, свидетельствуют данные торгов. | 06.06.2025, ПРАЙМ
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энергетика
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут почти на 2%, неделю могут завершить в плюсе на 4%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.04 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,68% - до 66,44 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 1,85%, до 64,54 доллара. С начала недели Brent подорожал на 3,9%, WTI - на 3,8%. Нефтяные котировки растут второй день подряд. Инвесторы продолжают следить за развитием торговых переговоров между США и Китаем. В четверг лидеры двух стран провели телефонный разговор. Президент США Дональд Трамп сообщил, что разговор завершился "очень позитивно для обеих стран". В конце прошлой недели американский президент обвинил КНР в нарушении договоренности о сокращении взаимных пошлин. Китай, в свою очередь, отверг эти обвинения. Кроме того, министерство коммерции страны заявило, что Китай примет эффективные меры, если США продолжат вредить его торговым интересам. В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 6 июня их число сократилось на 9 - до 442 установок.
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нефть, торги, сша, китай, москва, дональд трамп
Энергетика, Нефть, Торги, США, КИТАЙ, МОСКВА, Дональд Трамп
20:35 06.06.2025
 
Нефть готовится завершить неделю ростом на 4%

Нефть дорожает почти на 2%, неделю может завершиться в плюсе на 4%

нефтекачалки
нефтекачалки
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут почти на 2%, неделю могут завершить в плюсе на 4%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.04 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,68% - до 66,44 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 1,85%, до 64,54 доллара.
С начала недели Brent подорожал на 3,9%, WTI - на 3,8%.
Нефтяные котировки растут второй день подряд. Инвесторы продолжают следить за развитием торговых переговоров между США и Китаем. В четверг лидеры двух стран провели телефонный разговор. Президент США Дональд Трамп сообщил, что разговор завершился "очень позитивно для обеих стран".
В конце прошлой недели американский президент обвинил КНР в нарушении договоренности о сокращении взаимных пошлин. Китай, в свою очередь, отверг эти обвинения. Кроме того, министерство коммерции страны заявило, что Китай примет эффективные меры, если США продолжат вредить его торговым интересам.
В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 6 июня их число сократилось на 9 - до 442 установок.
*Российская фондовая биржа ММВБ-РТС - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
Российский рынок акций завершил торги пятницы снижением
19:18
 
ЭнергетикаНефтьТоргиСШАКИТАЙМОСКВАДональд Трамп
 
 
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