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Нефть готовится завершить неделю ростом на 4%

Нефть готовится завершить неделю ростом на 4% - 06.06.2025, ПРАЙМ

Нефть готовится завершить неделю ростом на 4%

Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут почти на 2%, неделю могут завершить в плюсе на 4%, свидетельствуют данные торгов. | 06.06.2025, ПРАЙМ

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2025-06-06T20:35+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут почти на 2%, неделю могут завершить в плюсе на 4%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.04 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,68% - до 66,44 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 1,85%, до 64,54 доллара. С начала недели Brent подорожал на 3,9%, WTI - на 3,8%. Нефтяные котировки растут второй день подряд. Инвесторы продолжают следить за развитием торговых переговоров между США и Китаем. В четверг лидеры двух стран провели телефонный разговор. Президент США Дональд Трамп сообщил, что разговор завершился "очень позитивно для обеих стран". В конце прошлой недели американский президент обвинил КНР в нарушении договоренности о сокращении взаимных пошлин. Китай, в свою очередь, отверг эти обвинения. Кроме того, министерство коммерции страны заявило, что Китай примет эффективные меры, если США продолжат вредить его торговым интересам. В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 6 июня их число сократилось на 9 - до 442 установок.

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