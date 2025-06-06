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Лихачев и Гросси начали переговоры в Калининграде

Лихачев и Гросси начали переговоры в Калининграде - 06.06.2025, ПРАЙМ

Лихачев и Гросси начали переговоры в Калининграде

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси начали переговоры в Калининграде. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T11:17+0300

2025-06-06T11:17+0300

2025-06-06T11:17+0300

энергетика

нефть

россия

калининград

алексей лихачев

рафаэль гросси

магатэ

росатом

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КАЛИНИНГРАД, 6 июн - ПРАЙМ. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси начали переговоры в Калининграде. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил источник."Встреча проходит в формате один на один", - отметил собеседник издания.Предыдущий раунд межведомственных консультаций России и МАГАТЭ прошел в Москве 7 февраля нынешнего года. В центре внимания тогда была безопасность Запорожской АЭС и других российских атомных станций.

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нефть, россия, калининград, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ, росатом