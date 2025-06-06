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Лихачев и Гросси начали переговоры в Калининграде
Лихачев и Гросси начали переговоры в Калининграде - 06.06.2025, ПРАЙМ
Лихачев и Гросси начали переговоры в Калининграде
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси начали переговоры в Калининграде. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T11:17+0300
2025-06-06T11:17+0300
2025-06-06T11:17+0300
энергетика
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КАЛИНИНГРАД, 6 июн - ПРАЙМ. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси начали переговоры в Калининграде. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил источник."Встреча проходит в формате один на один", - отметил собеседник издания.Предыдущий раунд межведомственных консультаций России и МАГАТЭ прошел в Москве 7 февраля нынешнего года. В центре внимания тогда была безопасность Запорожской АЭС и других российских атомных станций.
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Энергетика, Нефть, РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Росатом
Лихачев и Гросси начали переговоры в Калининграде
Глава "Росатома" Лихачев начал переговоры с главой МАГАТЭ Гросси в Калининграде