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Лихачев и Гросси начали переговоры в Калининграде - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Лихачев и Гросси начали переговоры в Калининграде
Лихачев и Гросси начали переговоры в Калининграде - 06.06.2025, ПРАЙМ
Лихачев и Гросси начали переговоры в Калининграде
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси начали переговоры в Калининграде. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T11:17+0300
2025-06-06T11:17+0300
энергетика
нефть
россия
калининград
алексей лихачев
рафаэль гросси
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КАЛИНИНГРАД, 6 июн - ПРАЙМ. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси начали переговоры в Калининграде. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил источник."Встреча проходит в формате один на один", - отметил собеседник издания.Предыдущий раунд межведомственных консультаций России и МАГАТЭ прошел в Москве 7 февраля нынешнего года. В центре внимания тогда была безопасность Запорожской АЭС и других российских атомных станций.
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нефть, россия, калининград, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ, росатом
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Росатом
11:17 06.06.2025
 
Лихачев и Гросси начали переговоры в Калининграде

Глава "Росатома" Лихачев начал переговоры с главой МАГАТЭ Гросси в Калининграде

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦеремония по случаю доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую"
Церемония по случаю доставки ядерного топлива на АЭС Аккую - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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КАЛИНИНГРАД, 6 июн - ПРАЙМ. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси начали переговоры в Калининграде. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил источник.
"Встреча проходит в формате один на один", - отметил собеседник издания.
Предыдущий раунд межведомственных консультаций России и МАГАТЭ прошел в Москве 7 февраля нынешнего года. В центре внимания тогда была безопасность Запорожской АЭС и других российских атомных станций.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
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