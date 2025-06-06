https://1prime.ru/20250606/rosgvardiya-858281885.html

В Рязанской области предотвратили теракт на военном объекте

В Рязанской области предотвратили теракт на военном объекте - 06.06.2025, ПРАЙМ

В Рязанской области предотвратили теракт на военном объекте

Теракт пресечен на военном объекте в Рязанской области, преступник, готовивший теракт с помощью беспилотников, оказал сопротивление и был нейтрализован,... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T17:31+0300

2025-06-06T17:31+0300

2025-06-06T17:31+0300

происшествия

общество

россия

рязанская область

росгвардия

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Теракт пресечен на военном объекте в Рязанской области, преступник, готовивший теракт с помощью беспилотников, оказал сопротивление и был нейтрализован, сообщает Росгвардия. "Сотрудники Росгвардии, обеспечивающие охрану военного объекта одного из силовых ведомств, при помощи технических средств наблюдения выявили злоумышленника, готовившего террористический акт с применением БПЛА. В ходе задержания преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован", - говорится в Telegram-канале ведомства. Как уточняет ведомство, у преступника были найдены травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами. На месте подготовки диверсионно-террористического акта взрывотехники ОМОН Росгвардии обезвредили два подготовленных к запуску беспилотника, в которых в качестве боевых частей использовались гранаты РКГ-3. Устройство дронов позволяло управлять ими дистанционно, добавили в Росгвардии.

https://1prime.ru/20250605/zelenskiy-858233636.html

рязанская область

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общество , россия, рязанская область, росгвардия