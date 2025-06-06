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Сальдо пообещал восстановить Каховскую ГЭС

Сальдо пообещал восстановить Каховскую ГЭС - 06.06.2025, ПРАЙМ

Сальдо пообещал восстановить Каховскую ГЭС

Херсонская область будет освобождена, а Каховскую ГЭС восстановят, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо во вторую годовщину подрыва станции... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T12:37+0300

2025-06-06T12:37+0300

2025-06-06T12:37+0300

спецоперация на украине

херсонская область

рф

каховское водохранилище

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владимир путин

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ГЕНИЧЕСК, 6 июн - ПРАЙМ. Херсонская область будет освобождена, а Каховскую ГЭС восстановят, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо во вторую годовщину подрыва станции украинскими войсками. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Было эвакуировано более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 11,5 миллиардов рублей. "Мы освободим всю Херсонскую область, достигнем цели специальной военной операции и восстановим Каховскую плотину", - сказал агентству Сальдо. По словам губернатора, вода от Каховского водохранилища нужна как правобережью, так и левобережью Днепра. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

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херсонская область

рф

каховское водохранилище

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