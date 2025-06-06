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Сальдо пообещал восстановить Каховскую ГЭС
Сальдо пообещал восстановить Каховскую ГЭС - 06.06.2025, ПРАЙМ
Сальдо пообещал восстановить Каховскую ГЭС
Херсонская область будет освобождена, а Каховскую ГЭС восстановят, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо во вторую годовщину подрыва станции... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T12:37+0300
2025-06-06T12:37+0300
2025-06-06T12:37+0300
спецоперация на украине
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ГЕНИЧЕСК, 6 июн - ПРАЙМ. Херсонская область будет освобождена, а Каховскую ГЭС восстановят, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо во вторую годовщину подрыва станции украинскими войсками. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Было эвакуировано более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 11,5 миллиардов рублей. "Мы освободим всю Херсонскую область, достигнем цели специальной военной операции и восстановим Каховскую плотину", - сказал агентству Сальдо. По словам губернатора, вода от Каховского водохранилища нужна как правобережью, так и левобережью Днепра. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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херсонская область, рф, каховское водохранилище, владимир сальдо, владимир путин, ск рф
Спецоперация на Украине, Херсонская область, РФ, Каховское водохранилище, Владимир Сальдо, Владимир Путин, СК РФ
Сальдо пообещал восстановить Каховскую ГЭС
Сальдо: Херсонская область будет освобождена, а Каховскую ГЭС восстановят
ГЕНИЧЕСК, 6 июн - ПРАЙМ. Херсонская область будет освобождена, а Каховскую ГЭС восстановят, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо во вторую годовщину подрыва станции украинскими войсками.
Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Было эвакуировано более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 11,5 миллиардов рублей.
"Мы освободим всю Херсонскую область, достигнем цели специальной военной операции и восстановим Каховскую плотину", - сказал агентству Сальдо.
По словам губернатора, вода от Каховского водохранилища нужна как правобережью, так и левобережью Днепра.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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