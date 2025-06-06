Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сальдо пообещал восстановить Каховскую ГЭС - 06.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250606/saldo-858262283.html
Сальдо пообещал восстановить Каховскую ГЭС
Сальдо пообещал восстановить Каховскую ГЭС - 06.06.2025, ПРАЙМ
Сальдо пообещал восстановить Каховскую ГЭС
Херсонская область будет освобождена, а Каховскую ГЭС восстановят, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо во вторую годовщину подрыва станции... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T12:37+0300
2025-06-06T12:37+0300
спецоперация на украине
херсонская область
рф
каховское водохранилище
владимир сальдо
владимир путин
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84076/51/840765178_0:0:3085:1736_1920x0_80_0_0_cbe09d6d984226401b61ae1cdda0bd2c.jpg
ГЕНИЧЕСК, 6 июн - ПРАЙМ. Херсонская область будет освобождена, а Каховскую ГЭС восстановят, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо во вторую годовщину подрыва станции украинскими войсками. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Было эвакуировано более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 11,5 миллиардов рублей. "Мы освободим всю Херсонскую область, достигнем цели специальной военной операции и восстановим Каховскую плотину", - сказал агентству Сальдо. По словам губернатора, вода от Каховского водохранилища нужна как правобережью, так и левобережью Днепра. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://1prime.ru/20250507/samaa-857346826.html
херсонская область
рф
каховское водохранилище
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84076/51/840765178_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_1d9224e19e052c7957274b29ce64215d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
херсонская область, рф, каховское водохранилище, владимир сальдо, владимир путин, ск рф
Спецоперация на Украине, Херсонская область, РФ, Каховское водохранилище, Владимир Сальдо, Владимир Путин, СК РФ
12:37 06.06.2025
 
Сальдо пообещал восстановить Каховскую ГЭС

Сальдо: Херсонская область будет освобождена, а Каховскую ГЭС восстановят

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкКаховская ГЭС в Херсонской области
Каховская ГЭС в Херсонской области - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ГЕНИЧЕСК, 6 июн - ПРАЙМ. Херсонская область будет освобождена, а Каховскую ГЭС восстановят, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо во вторую годовщину подрыва станции украинскими войсками.
Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Было эвакуировано более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 11,5 миллиардов рублей.
"Мы освободим всю Херсонскую область, достигнем цели специальной военной операции и восстановим Каховскую плотину", - сказал агентству Сальдо.
По словам губернатора, вода от Каховского водохранилища нужна как правобережью, так и левобережью Днепра.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Пакистан - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
Армия Пакистана обвинила Индию в атаке на ГЭС в Кашмире и ее повреждении
7 мая, 09:08
 
Спецоперация на УкраинеХерсонская областьРФКаховское водохранилищеВладимир СальдоВладимир ПутинСК РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала