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"СберСтрахование жизни" предложил инвесторам тактику при снижении ставки

"СберСтрахование жизни" предложил инвесторам тактику при снижении ставки - 06.06.2025, ПРАЙМ

"СберСтрахование жизни" предложил инвесторам тактику при снижении ставки

Решение регулятора о снижении ключевой ставки до 20% годовых стало ожидаемым шагом в условиях устойчивого замедления инфляции, которая уже опустилась ниже... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T14:07+0300

2025-06-06T14:07+0300

2025-06-06T14:12+0300

сберстрахование жизни

финансы

инвестиции

ставка банка россии

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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Решение регулятора о снижении ключевой ставки до 20% годовых стало ожидаемым шагом в условиях устойчивого замедления инфляции, которая уже опустилась ниже психологически важного уровня в 10% в годовом выражении. Это первый шаг в текущем цикле смягчения денежно-кредитной политики, который может получить продолжение при сохранении текущих положительных тенденций, рассказал агентству "Прайм" руководитель направления по работе с частными клиентами "СберСтрахования жизни" Сергей Рогов. "Позитивные факторы на рынке очевидны: укрепление рубля с начала года создает дополнительный дефляционный эффект, что способствует дальнейшему замедлению роста цен. Темпы роста ВВП постепенно стабилизируются, двигаясь к траектории устойчивого развития экономики", - отметил он. При этом бизнес-сообщество испытывает серьезные вызовы: долговая нагрузка многих компаний достигла критических значений как в крупном, так и в среднем бизнесе. Предприятиям становится все сложнее обслуживать кредиты и переносить возросшие издержки на конечного потребителя, что создает дополнительное давление на экономику. Дальнейшая динамика ключевой ставки будет во многом зависеть от двух ключевых факторов: геополитической ситуации и выходящих макроэкономических показателей. Однако очевидно, что регулятор будет очень тщательно оценивать ситуацию при принятии последующих решений и не будет делать резких движений. В условиях начала цикла снижения ставки особенно привлекательными инструментами для инвестирования будут ОФЗ с длинной и средней дюрацией, которые могут показать значительный рост при снижении ставок, считает Рогов. Также стоит обратить внимание на акции качественных компаний, которые могут выиграть от потенциального смягчения денежно-кредитной политики и/или в которых сейчас можно зафиксировать двузначные цифры дивидендной доходности. "Кроме того, на фоне потенциального ослабления рубля, которое так необходимо бюджету страны, будут актуальны недлинные (в пределах 1-3 лет) квазивалютные облигации, позволяющие эффективно управлять валютными рисками", - отмечает он.

https://1prime.ru/20250606/rubl-858266778.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сберстрахование жизни, финансы, инвестиции, ставка банка россии