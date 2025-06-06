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Дни "Большой семерки" сочтены, пишет Bloomberg

Дни "Большой семерки" сочтены, пишет Bloomberg - 06.06.2025, ПРАЙМ

Дни "Большой семерки" сочтены, пишет Bloomberg

Дни "Большой семерки" сочтены из-за утраты влияния и уменьшения доли стран мира, которых группа представляет, считает агентство Bloomberg. | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T14:38+0300

2025-06-06T14:38+0300

2025-06-06T14:38+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Дни "Большой семерки" сочтены из-за утраты влияния и уменьшения доли стран мира, которых группа представляет, считает агентство Bloomberg. "Спустя полвека после первой встречи элиты стран мира... дни "Большой семерки" сочтены. Доля (стран - ред.) мира, которых она представляет, уменьшается - теперь она представляет менее 30% мирового ВВП и 10% населения, при этом снижается и ее влияние", - говорится в материале агентства. Как отмечает агентство, исключение России из "Большой восьмерки", вероятно, положило конец политическим амбициям клуба, а отношение президента США Дональда Трампа к G7 подрывает его экономические цели. Bloomberg напоминает, что американский лидер до последнего ждал, чтобы подтвердить свое участие. "Приглашение на G7 уже не то, что раньше", - подчеркивает агентство. В клубе со временем начали появляться внутренние конфликты, пишет Блумберг, отмечая, что среди стран-участников всегда были те, кто равнее прочих. По данным агентства, сейчас есть сомнения относительно того, будет ли G7 выпускать коммюнике по итогам ближайшего саммита, который состоится в июне. Агентство напоминает, что в ноябре 2024 года у "Большой двадцатки" не получилось даже снять общее фото из-за того, что мировые лидеры "потеряли" экс-президента США Джо Байдена. Саммит G7 пройдет в Канаде с 15 по 17 июня. В мае Трамп заявил, что считает неверным решение об исключении России из клуба стран "Большой восьмёрки" (G8). Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

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сша, канада, дональд трамп, джо байден, bloomberg, g7