https://1prime.ru/20250606/surgutneftegaz-858276165.html

"Сургутнефтегаз" в 2024 году снизил добычу нефти на 4,8%

"Сургутнефтегаз" в 2024 году снизил добычу нефти на 4,8% - 06.06.2025, ПРАЙМ

"Сургутнефтегаз" в 2024 году снизил добычу нефти на 4,8%

"Сургутнефтегаз" в 2024 году снизил добычу нефти на 4,8%, до 53,7 миллиона тонн, а нефтепереработку - на 1,1%, до 17,5 миллиона тонн, следует из материалов... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T15:55+0300

2025-06-06T15:55+0300

2025-06-06T15:55+0300

энергетика

нефть

газ

сургутнефтегаз

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. "Сургутнефтегаз" в 2024 году снизил добычу нефти на 4,8%, до 53,7 миллиона тонн, а нефтепереработку - на 1,1%, до 17,5 миллиона тонн, следует из материалов компании. "В 2024 году объем добычи нефти компанией составил 53,7 миллиона тонн, производство газа – 6,2 миллиарда кубометров", - говорится в проекте годового отчета компании. Годом ранее добыча составляла 56,4 миллиона тонн, таким образом, снижение показателя составило 4,8%. "Объем переработки сырья в 2024 году на нефтеперерабатывающем заводе компании составил 17,5 миллиона тонн", - также указано в материалах. По итогам 2023 года нефтепереработка составила 17,7 миллиона тонн.

https://1prime.ru/20250606/neft-858276016.html

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нефть, газ, сургутнефтегаз