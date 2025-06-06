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Президент Казахстана Токаев призвал к реформе ООН

Президент Казахстана Токаев призвал к реформе ООН - 06.06.2025, ПРАЙМ

Президент Казахстана Токаев призвал к реформе ООН

Структуры ООН, особенно Совбез, необходимо реформировать, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T19:53+0300

2025-06-06T19:53+0300

2025-06-06T20:01+0300

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АСТАНА, 6 июн - ПРАЙМ. Структуры ООН, особенно Совбез, необходимо реформировать, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В американском издании Hill вышла статья Токаева, посвященная 80-летию ООН. "Если ООН действительно хочет служить мировому сообществу, то ее структуры, особенно Совет Безопасности, должны быть реформированы, чтобы включить больше голосов из-за пределов постоянных пяти членов (США, Великобритании, Франции, России и Китая). Только тогда ООН сможет лучше решать разнообразные и неотложные региональные проблемы нашего времени", - написал Токаев. Президент Казахстана отметил, что сохраняются опасения по поводу несправедливого глобального управления, когда развивающиеся и средние державы - особенно из Африки, Азии и Латинской Америки, недостаточно представлены в глобальном принятии решений. Он считает, что необходимо сделать ООН более отзывчивой к региональным приоритетам и отражающей сегодняшние глобальные реалии. Центральное место в этом занимает наделение развивающихся и средних держав полномочиями для руководства региональными вопросами - при поддержке ООН, считает президент Казахстана. "В духе этой годовщины (80-летие ООН - ред.) международное сообщество не должно отказываться от Организации Объединенных Наций, а наоборот, вновь подтвердить свою приверженность ей, реформировать ее и укреплять. Эта универсальная организация абсолютно необходима человечеству - альтернативы ей нет", - считает Токаев. Он считает, что если удастся сделать ООН более ориентированной на результаты, то будет институт, соответствующий требованиям XXI века, институт, способный возглавить борьбу с различными проблемами: от изменения климата и отсутствия продовольственной безопасности до предотвращения конфликтов и технологического управления. "Работая сообща, государства-члены могут повысить авторитет ООН и обеспечить, чтобы она приносила ощутимую пользу людям во всем мире", - отметил Токаев.За свою карьеру Токаев занимал должности замгенсека ООН, гендиректора отделения ООН в Женеве, генерального секретаря конференции по разоружению.

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мировая экономика, казахстан, астана, сша, касым-жомарт токаев, оон, совбез