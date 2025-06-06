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"Пора взглянуть правде в глаза". В Японии предупредили Украину о неминуемом - 06.06.2025, ПРАЙМ
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"Пора взглянуть правде в глаза". В Японии предупредили Украину о неминуемом
"Пора взглянуть правде в глаза". В Японии предупредили Украину о неминуемом - 06.06.2025, ПРАЙМ
"Пора взглянуть правде в глаза". В Японии предупредили Украину о неминуемом
Читатели японского портала Yahoo News активно комментируют телефонный разговор между президентами России и США, а также обсуждают российско-украинские... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T17:22+0300
2025-06-06T17:22+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Читатели японского портала Yahoo News активно комментируют телефонный разговор между президентами России и США, а также обсуждают российско-украинские переговоры по урегулированию конфликта. "Да, этот разговор не привел к немедленному миру. Но нужно считывать заявления между строк", — написал один из комментаторов.Другой пользователь добавил, что если бы США и Россия смогли обменяться откровенными мнениями, это могло бы стать более содержательной встречей, чем текущие переговоры между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что Россия обоснованно заявляет о превращении Украины в "террористическое государство" и выразил сомнения в легитимности украинской власти."В этом конфликте Россия одерживает верх на всех приграничных фронтах, а украинская армия отступает день за днем. Если так пойдет и дальше, под контроль Москвы перейдут не только четыре области. Зеленскому пора взглянуть правде в глаза", — поделился мнением третий комментатор.Еще один читатель высказал мнение о том, что Украине следует отказаться от вступления в НАТО, признать Крым российским и принять создание буферной зоны с высокой степенью автономии для российских жителей на востоке Украины. Он считает, что некоторые лица, включая Зеленского, заинтересованы в продолжении конфликта, и предположил, что переговоры могут продвинуться, если убрать "недодиктатора со сцены".В среду состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом, во время которого лидеры обсудили атаки ВСУ на российские аэродромы и итоги недавних переговоров в Стамбуле. Трамп положительно оценил разговор и подтвердил намерение продолжить контакты по вопросам Украины и другим важным темам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, владимир путин, владимир зеленский, всу, нато, дональд трамп, сша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ВСУ, НАТО, Дональд Трамп, США
17:22 06.06.2025
 
"Пора взглянуть правде в глаза". В Японии предупредили Украину о неминуемом

Читатели японского портала Yahoo News активно обсуждают российско-украинские переговоры

© flickr.com / OiMaxФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© flickr.com / OiMax
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Читатели японского портала Yahoo News активно комментируют телефонный разговор между президентами России и США, а также обсуждают российско-украинские переговоры по урегулированию конфликта.
"Да, этот разговор не привел к немедленному миру. Но нужно считывать заявления между строк", — написал один из комментаторов.
Другой пользователь добавил, что если бы США и Россия смогли обменяться откровенными мнениями, это могло бы стать более содержательной встречей, чем текущие переговоры между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что Россия обоснованно заявляет о превращении Украины в "террористическое государство" и выразил сомнения в легитимности украинской власти.
"В этом конфликте Россия одерживает верх на всех приграничных фронтах, а украинская армия отступает день за днем. Если так пойдет и дальше, под контроль Москвы перейдут не только четыре области. Зеленскому пора взглянуть правде в глаза", — поделился мнением третий комментатор.
Еще один читатель высказал мнение о том, что Украине следует отказаться от вступления в НАТО, признать Крым российским и принять создание буферной зоны с высокой степенью автономии для российских жителей на востоке Украины. Он считает, что некоторые лица, включая Зеленского, заинтересованы в продолжении конфликта, и предположил, что переговоры могут продвинуться, если убрать "недодиктатора со сцены".
В среду состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом, во время которого лидеры обсудили атаки ВСУ на российские аэродромы и итоги недавних переговоров в Стамбуле. Трамп положительно оценил разговор и подтвердил намерение продолжить контакты по вопросам Украины и другим важным темам.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВСУНАТОДональд ТрампСША
 
 
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