https://1prime.ru/20250606/ukraina-858281589.html

"Пора взглянуть правде в глаза". В Японии предупредили Украину о неминуемом

"Пора взглянуть правде в глаза". В Японии предупредили Украину о неминуемом - 06.06.2025, ПРАЙМ

"Пора взглянуть правде в глаза". В Японии предупредили Украину о неминуемом

Читатели японского портала Yahoo News активно комментируют телефонный разговор между президентами России и США, а также обсуждают российско-украинские... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T17:22+0300

2025-06-06T17:22+0300

2025-06-06T17:22+0300

спецоперация на украине

украина

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Читатели японского портала Yahoo News активно комментируют телефонный разговор между президентами России и США, а также обсуждают российско-украинские переговоры по урегулированию конфликта. "Да, этот разговор не привел к немедленному миру. Но нужно считывать заявления между строк", — написал один из комментаторов.Другой пользователь добавил, что если бы США и Россия смогли обменяться откровенными мнениями, это могло бы стать более содержательной встречей, чем текущие переговоры между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что Россия обоснованно заявляет о превращении Украины в "террористическое государство" и выразил сомнения в легитимности украинской власти."В этом конфликте Россия одерживает верх на всех приграничных фронтах, а украинская армия отступает день за днем. Если так пойдет и дальше, под контроль Москвы перейдут не только четыре области. Зеленскому пора взглянуть правде в глаза", — поделился мнением третий комментатор.Еще один читатель высказал мнение о том, что Украине следует отказаться от вступления в НАТО, признать Крым российским и принять создание буферной зоны с высокой степенью автономии для российских жителей на востоке Украины. Он считает, что некоторые лица, включая Зеленского, заинтересованы в продолжении конфликта, и предположил, что переговоры могут продвинуться, если убрать "недодиктатора со сцены".В среду состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом, во время которого лидеры обсудили атаки ВСУ на российские аэродромы и итоги недавних переговоров в Стамбуле. Трамп положительно оценил разговор и подтвердил намерение продолжить контакты по вопросам Украины и другим важным темам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, владимир путин, владимир зеленский, всу, нато, дональд трамп, сша