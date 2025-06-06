https://1prime.ru/20250606/ukraine-858283598.html
Трамп дал Китаю понять, что тема Украины для него второстепенная, пишут СМИ
Трамп дал Китаю понять, что тема Украины для него второстепенная, пишут СМИ - 06.06.2025, ПРАЙМ
Трамп дал Китаю понять, что тема Украины для него второстепенная, пишут СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа в переговорах с Китаем делает акцент на вопросах экономики и торговых уступок, тогда как тема Украины, включая... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T18:36+0300
2025-06-06T18:36+0300
2025-06-06T18:36+0300
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ВАШИНГТОН, 6 июн - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа в переговорах с Китаем делает акцент на вопросах экономики и торговых уступок, тогда как тема Украины, включая предполагаемую поддержку Пекином российского оборонного сектора, отошла на второй план, передает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на знакомых с данным вопросом неназванных американских и европейских чиновников. Собеседники агентства утверждают, что президент США рассматривает диалог с Китаем прежде всего как инструмент давления в торговой плоскости. По их словам, в недавнем общении с председателем КНР Си Цзиньпином Трамп не поднимал тему конфликта на Украине или двусторонних отношений Китая и России. "Президент ясно дал понять, что его ключевой интерес в отношениях с Пекином - это торговля. Украина не является главным предметом обсуждения", - приводит Bloomberg слова одного из источников. Агентство отмечает, что такая позиция отражает общий подход новой администрации, которая стремится дистанцироваться от внешнеполитической повестки предыдущего президента Джо Байдена. В период президентства последнего Белый дом, напротив, неоднократно заявлял о недопустимости оказания Китаем поддержки российской оборонной промышленности и вводил санкции в связи с предполагаемыми поставками. Источники Блумберг подчеркивают, что США сохраняют обеспокоенность по поводу возможного технологического сотрудничества Пекина с Москвой, однако этот вопрос больше не рассматривается как ключевой в отношениях с Китаем. "Белый дом делает ставку на торговые уступки, снижение тарифов и доступ к рынку. Вопросы безопасности уходят на второй план, если они мешают экономическому прогрессу", - поясняет один из европейских дипломатов, знакомый с позицией Вашингтона. Тем не менее, по информации агентства, тема предполагаемой поддержки Китая может вновь стать предметом обсуждения на июньском саммите G7 в Канаде. Некоторые союзники США, особенно в Европе, ожидают от Трампа более жесткой риторики в отношении Пекина и настаивают на включении украинской тематики в повестку переговоров на высоком уровне.
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мировая экономика, китай, сша, пекин, дональд трамп, си цзиньпин, джо байден
Политика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, Пекин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Джо Байден
Трамп дал Китаю понять, что тема Украины для него второстепенная, пишут СМИ
Bloomberg: Трамп в переговорах с Китаем избегает темы Украины и делает акцент на экономике
ВАШИНГТОН, 6 июн - ПРАЙМ.
Администрация президента США Дональда Трампа в переговорах с Китаем делает акцент на вопросах экономики и торговых уступок, тогда как тема Украины, включая предполагаемую поддержку Пекином российского оборонного сектора, отошла на второй план, передает в пятницу агентство Bloomberg
со ссылкой на знакомых с данным вопросом неназванных американских и европейских чиновников.
Собеседники агентства утверждают, что президент США рассматривает диалог с Китаем прежде всего как инструмент давления в торговой плоскости. По их словам, в недавнем общении с председателем КНР Си Цзиньпином Трамп не поднимал тему конфликта на Украине или двусторонних отношений Китая и России.
"Президент ясно дал понять, что его ключевой интерес в отношениях с Пекином - это торговля. Украина не является главным предметом обсуждения", - приводит Bloomberg слова одного из источников.
Агентство отмечает, что такая позиция отражает общий подход новой администрации, которая стремится дистанцироваться от внешнеполитической повестки предыдущего президента Джо Байдена. В период президентства последнего Белый дом, напротив, неоднократно заявлял о недопустимости оказания Китаем поддержки российской оборонной промышленности и вводил санкции в связи с предполагаемыми поставками.
Источники Блумберг подчеркивают, что США сохраняют обеспокоенность по поводу возможного технологического сотрудничества Пекина с Москвой, однако этот вопрос больше не рассматривается как ключевой в отношениях с Китаем.
"Белый дом делает ставку на торговые уступки, снижение тарифов и доступ к рынку. Вопросы безопасности уходят на второй план, если они мешают экономическому прогрессу", - поясняет один из европейских дипломатов, знакомый с позицией Вашингтона.
Тем не менее, по информации агентства, тема предполагаемой поддержки Китая может вновь стать предметом обсуждения на июньском саммите G7 в Канаде. Некоторые союзники США, особенно в Европе, ожидают от Трампа более жесткой риторики в отношении Пекина и настаивают на включении украинской тематики в повестку переговоров на высоком уровне.
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