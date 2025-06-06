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Трамп дал Китаю понять, что тема Украины для него второстепенная, пишут СМИ - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Трамп дал Китаю понять, что тема Украины для него второстепенная, пишут СМИ
Трамп дал Китаю понять, что тема Украины для него второстепенная, пишут СМИ - 06.06.2025, ПРАЙМ
Трамп дал Китаю понять, что тема Украины для него второстепенная, пишут СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа в переговорах с Китаем делает акцент на вопросах экономики и торговых уступок, тогда как тема Украины, включая... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T18:36+0300
2025-06-06T18:36+0300
политика
мировая экономика
китай
сша
пекин
дональд трамп
си цзиньпин
джо байден
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ВАШИНГТОН, 6 июн - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа в переговорах с Китаем делает акцент на вопросах экономики и торговых уступок, тогда как тема Украины, включая предполагаемую поддержку Пекином российского оборонного сектора, отошла на второй план, передает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на знакомых с данным вопросом неназванных американских и европейских чиновников. Собеседники агентства утверждают, что президент США рассматривает диалог с Китаем прежде всего как инструмент давления в торговой плоскости. По их словам, в недавнем общении с председателем КНР Си Цзиньпином Трамп не поднимал тему конфликта на Украине или двусторонних отношений Китая и России. "Президент ясно дал понять, что его ключевой интерес в отношениях с Пекином - это торговля. Украина не является главным предметом обсуждения", - приводит Bloomberg слова одного из источников. Агентство отмечает, что такая позиция отражает общий подход новой администрации, которая стремится дистанцироваться от внешнеполитической повестки предыдущего президента Джо Байдена. В период президентства последнего Белый дом, напротив, неоднократно заявлял о недопустимости оказания Китаем поддержки российской оборонной промышленности и вводил санкции в связи с предполагаемыми поставками. Источники Блумберг подчеркивают, что США сохраняют обеспокоенность по поводу возможного технологического сотрудничества Пекина с Москвой, однако этот вопрос больше не рассматривается как ключевой в отношениях с Китаем. "Белый дом делает ставку на торговые уступки, снижение тарифов и доступ к рынку. Вопросы безопасности уходят на второй план, если они мешают экономическому прогрессу", - поясняет один из европейских дипломатов, знакомый с позицией Вашингтона. Тем не менее, по информации агентства, тема предполагаемой поддержки Китая может вновь стать предметом обсуждения на июньском саммите G7 в Канаде. Некоторые союзники США, особенно в Европе, ожидают от Трампа более жесткой риторики в отношении Пекина и настаивают на включении украинской тематики в повестку переговоров на высоком уровне.
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мировая экономика, китай, сша, пекин, дональд трамп, си цзиньпин, джо байден
Политика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, Пекин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Джо Байден
18:36 06.06.2025
 
Трамп дал Китаю понять, что тема Украины для него второстепенная, пишут СМИ

Bloomberg: Трамп в переговорах с Китаем избегает темы Украины и делает акцент на экономике

© AFP / Fred Dufour %Президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин в Большом зале народа в Пекине. 9 ноября 2017 года
%Президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин в Большом зале народа в Пекине. 9 ноября 2017 года - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© AFP / Fred Dufour 
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ВАШИНГТОН, 6 июн - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа в переговорах с Китаем делает акцент на вопросах экономики и торговых уступок, тогда как тема Украины, включая предполагаемую поддержку Пекином российского оборонного сектора, отошла на второй план, передает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на знакомых с данным вопросом неназванных американских и европейских чиновников.
Собеседники агентства утверждают, что президент США рассматривает диалог с Китаем прежде всего как инструмент давления в торговой плоскости. По их словам, в недавнем общении с председателем КНР Си Цзиньпином Трамп не поднимал тему конфликта на Украине или двусторонних отношений Китая и России.
"Президент ясно дал понять, что его ключевой интерес в отношениях с Пекином - это торговля. Украина не является главным предметом обсуждения", - приводит Bloomberg слова одного из источников.
Агентство отмечает, что такая позиция отражает общий подход новой администрации, которая стремится дистанцироваться от внешнеполитической повестки предыдущего президента Джо Байдена. В период президентства последнего Белый дом, напротив, неоднократно заявлял о недопустимости оказания Китаем поддержки российской оборонной промышленности и вводил санкции в связи с предполагаемыми поставками.
Источники Блумберг подчеркивают, что США сохраняют обеспокоенность по поводу возможного технологического сотрудничества Пекина с Москвой, однако этот вопрос больше не рассматривается как ключевой в отношениях с Китаем.
"Белый дом делает ставку на торговые уступки, снижение тарифов и доступ к рынку. Вопросы безопасности уходят на второй план, если они мешают экономическому прогрессу", - поясняет один из европейских дипломатов, знакомый с позицией Вашингтона.
Тем не менее, по информации агентства, тема предполагаемой поддержки Китая может вновь стать предметом обсуждения на июньском саммите G7 в Канаде. Некоторые союзники США, особенно в Европе, ожидают от Трампа более жесткой риторики в отношении Пекина и настаивают на включении украинской тематики в повестку переговоров на высоком уровне.
Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Катар - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
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ПолитикаМировая экономикаКИТАЙСШАПекинДональд ТрампСи ЦзиньпинДжо Байден
 
 
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