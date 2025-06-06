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Трамп дал Китаю понять, что тема Украины для него второстепенная, пишут СМИ

Трамп дал Китаю понять, что тема Украины для него второстепенная, пишут СМИ - 06.06.2025, ПРАЙМ

Трамп дал Китаю понять, что тема Украины для него второстепенная, пишут СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа в переговорах с Китаем делает акцент на вопросах экономики и торговых уступок, тогда как тема Украины, включая... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T18:36+0300

2025-06-06T18:36+0300

2025-06-06T18:36+0300

политика

мировая экономика

китай

сша

пекин

дональд трамп

си цзиньпин

джо байден

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ВАШИНГТОН, 6 июн - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа в переговорах с Китаем делает акцент на вопросах экономики и торговых уступок, тогда как тема Украины, включая предполагаемую поддержку Пекином российского оборонного сектора, отошла на второй план, передает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на знакомых с данным вопросом неназванных американских и европейских чиновников. Собеседники агентства утверждают, что президент США рассматривает диалог с Китаем прежде всего как инструмент давления в торговой плоскости. По их словам, в недавнем общении с председателем КНР Си Цзиньпином Трамп не поднимал тему конфликта на Украине или двусторонних отношений Китая и России. "Президент ясно дал понять, что его ключевой интерес в отношениях с Пекином - это торговля. Украина не является главным предметом обсуждения", - приводит Bloomberg слова одного из источников. Агентство отмечает, что такая позиция отражает общий подход новой администрации, которая стремится дистанцироваться от внешнеполитической повестки предыдущего президента Джо Байдена. В период президентства последнего Белый дом, напротив, неоднократно заявлял о недопустимости оказания Китаем поддержки российской оборонной промышленности и вводил санкции в связи с предполагаемыми поставками. Источники Блумберг подчеркивают, что США сохраняют обеспокоенность по поводу возможного технологического сотрудничества Пекина с Москвой, однако этот вопрос больше не рассматривается как ключевой в отношениях с Китаем. "Белый дом делает ставку на торговые уступки, снижение тарифов и доступ к рынку. Вопросы безопасности уходят на второй план, если они мешают экономическому прогрессу", - поясняет один из европейских дипломатов, знакомый с позицией Вашингтона. Тем не менее, по информации агентства, тема предполагаемой поддержки Китая может вновь стать предметом обсуждения на июньском саммите G7 в Канаде. Некоторые союзники США, особенно в Европе, ожидают от Трампа более жесткой риторики в отношении Пекина и настаивают на включении украинской тематики в повестку переговоров на высоком уровне.

https://1prime.ru/20250606/pomosch-858253249.html

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мировая экономика, китай, сша, пекин, дональд трамп, си цзиньпин, джо байден