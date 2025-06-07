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Киев до сих пор не дал согласие на получение тел, сообщает Минобороны - 07.06.2025, ПРАЙМ
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Киев до сих пор не дал согласие на получение тел, сообщает Минобороны
Киев до сих пор не дал согласие на получение тел, сообщает Минобороны - 07.06.2025, ПРАЙМ
Киев до сих пор не дал согласие на получение тел, сообщает Минобороны
Согласие Украины на проведение гуманитарных операций по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными до сих пор не получено, сообщили в Минобороны РФ. | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T17:33+0300
2025-06-07T17:33+0300
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Согласие Украины на проведение гуманитарных операций по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными до сих пор не получено, сообщили в Минобороны РФ. Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, приступила к гуманитарной акции по репатриации более 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также по обмену пленными. По данным ведомства, колонна с 1212 телами погибших уже прибыла в район обмена. "До настоящего времени согласие Киева на проведение гуманитарных операций не получено", - говорится в заявлении заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина.
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Спецоперация на Украине, Общество , РОССИЯ, РФ, УКРАИНА, ВСУ
17:33 07.06.2025
 
Киев до сих пор не дал согласие на получение тел, сообщает Минобороны

Минобороны России: согласие Киева на получение тел до сих пор не получено

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины у здания Верховной рады
Флаг Украины у здания Верховной рады - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Согласие Украины на проведение гуманитарных операций по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными до сих пор не получено, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, приступила к гуманитарной акции по репатриации более 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также по обмену пленными. По данным ведомства, колонна с 1212 телами погибших уже прибыла в район обмена.
"До настоящего времени согласие Киева на проведение гуманитарных операций не получено", - говорится в заявлении заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
"Ни живые, ни мертвые". В МИД ответили на отказ Киева принять тела солдат
16:49
 
Спецоперация на УкраинеОбществоРОССИЯРФУКРАИНАВСУ
 
 
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