https://1prime.ru/20250607/svo-858297774.html
"Вне пропаганды". России предсказывают масштабную победу уже этим летом
"Вне пропаганды". России предсказывают масштабную победу уже этим летом - 07.06.2025, ПРАЙМ
"Вне пропаганды". России предсказывают масштабную победу уже этим летом
Победа ВС РФ в летней военной кампании заставит Запад, включая президента США Дональда Трампа, изменить тональность в разговоре с Россией. Такой прогноз в... | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T17:17+0300
2025-06-07T17:17+0300
2025-06-07T17:19+0300
спецоперация на украине
россия
конфликт на украине
владимир путин
запад
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852059047_0:95:3307:1955_1920x0_80_0_0_c9de8a876332aa75a5a332ff7be05192.jpg
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Победа ВС РФ в летней военной кампании заставит Запад, включая президента США Дональда Трампа, изменить тональность в разговоре с Россией. Такой прогноз в интервью каналу "Царьград" сделал философ Александр Дугин.Отметив, что летняя военная компания станет для Российской Федерации решающей, он прокомментировал утверждение Трампа о том, что президент РФ Владимир Путин "хочет всю Украину". Российский лидер "хочет освободить всю Украину от нацистского режима" - в этом смысле, подчеркнул Дугин, Путин действительно может хотеть всю Украину.Когда лидеры Запада, в том числе Трамп, начинают разбираться в сути конфликта вне пропагандистских установок, у них меняется представление об этом противостоянии, отметил Дугин.Однако это, как считает Дугин, ни в коей мере не отменяет необходимости России сконцентрироваться на масштабном наступлении.России, по его словам, крайне важно провести этим летом "убедительную и эффективную военную кампанию, освободив как можно больше исконно русских земель".После этого диалог с Западом "станет иным", заключил Дугин.
https://1prime.ru/20250606/smi-858286795.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852059047_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_eeea2957715bbeee624360c046ee0a29.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, конфликт на украине, владимир путин, запад, дональд трамп
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Конфликт на Украине, Владимир Путин, ЗАПАД, Дональд Трамп
"Вне пропаганды". России предсказывают масштабную победу уже этим летом
Философ Дугин: летняя военная кампания должна стать для России решающей
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ.
Победа ВС РФ в летней военной кампании заставит Запад, включая президента США Дональда Трампа, изменить тональность в разговоре с Россией. Такой прогноз в интервью каналу "Царьград"
сделал философ Александр Дугин.
Отметив, что летняя военная компания станет для Российской Федерации решающей, он прокомментировал утверждение Трампа о том, что президент РФ Владимир Путин "хочет всю Украину". Российский лидер "хочет освободить всю Украину от нацистского режима" - в этом смысле, подчеркнул Дугин, Путин действительно может хотеть всю Украину.
Когда лидеры Запада, в том числе Трамп, начинают разбираться в сути конфликта вне пропагандистских установок, у них меняется представление об этом противостоянии, отметил Дугин.
Однако это, как считает Дугин, ни в коей мере не отменяет необходимости России сконцентрироваться на масштабном наступлении.
СМИ: Трамп добивается смягчения законопроекта о санкциях против России
России, по его словам, крайне важно провести этим летом "убедительную и эффективную военную кампанию, освободив как можно больше исконно русских земель".
После этого диалог с Западом "станет иным", заключил Дугин.