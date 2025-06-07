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"Вне пропаганды". России предсказывают масштабную победу уже этим летом - 07.06.2025, ПРАЙМ
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"Вне пропаганды". России предсказывают масштабную победу уже этим летом
"Вне пропаганды". России предсказывают масштабную победу уже этим летом - 07.06.2025, ПРАЙМ
"Вне пропаганды". России предсказывают масштабную победу уже этим летом
Победа ВС РФ в летней военной кампании заставит Запад, включая президента США Дональда Трампа, изменить тональность в разговоре с Россией. Такой прогноз в... | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T17:17+0300
2025-06-07T17:19+0300
спецоперация на украине
россия
конфликт на украине
владимир путин
запад
дональд трамп
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Победа ВС РФ в летней военной кампании заставит Запад, включая президента США Дональда Трампа, изменить тональность в разговоре с Россией. Такой прогноз в интервью каналу "Царьград" сделал философ Александр Дугин.Отметив, что летняя военная компания станет для Российской Федерации решающей, он прокомментировал утверждение Трампа о том, что президент РФ Владимир Путин "хочет всю Украину". Российский лидер "хочет освободить всю Украину от нацистского режима" - в этом смысле, подчеркнул Дугин, Путин действительно может хотеть всю Украину.Когда лидеры Запада, в том числе Трамп, начинают разбираться в сути конфликта вне пропагандистских установок, у них меняется представление об этом противостоянии, отметил Дугин.Однако это, как считает Дугин, ни в коей мере не отменяет необходимости России сконцентрироваться на масштабном наступлении.России, по его словам, крайне важно провести этим летом "убедительную и эффективную военную кампанию, освободив как можно больше исконно русских земель".После этого диалог с Западом "станет иным", заключил Дугин.
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россия, конфликт на украине, владимир путин, запад, дональд трамп
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Конфликт на Украине, Владимир Путин, ЗАПАД, Дональд Трамп
17:17 07.06.2025 (обновлено: 17:19 07.06.2025)
 
"Вне пропаганды". России предсказывают масштабную победу уже этим летом

Философ Дугин: летняя военная кампания должна стать для России решающей

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Победа ВС РФ в летней военной кампании заставит Запад, включая президента США Дональда Трампа, изменить тональность в разговоре с Россией. Такой прогноз в интервью каналу "Царьград" сделал философ Александр Дугин.
Отметив, что летняя военная компания станет для Российской Федерации решающей, он прокомментировал утверждение Трампа о том, что президент РФ Владимир Путин "хочет всю Украину". Российский лидер "хочет освободить всю Украину от нацистского режима" - в этом смысле, подчеркнул Дугин, Путин действительно может хотеть всю Украину.
Когда лидеры Запада, в том числе Трамп, начинают разбираться в сути конфликта вне пропагандистских установок, у них меняется представление об этом противостоянии, отметил Дугин.
Однако это, как считает Дугин, ни в коей мере не отменяет необходимости России сконцентрироваться на масштабном наступлении.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
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России, по его словам, крайне важно провести этим летом "убедительную и эффективную военную кампанию, освободив как можно больше исконно русских земель".
После этого диалог с Западом "станет иным", заключил Дугин.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯКонфликт на УкраинеВладимир ПутинЗАПАДДональд Трамп
 
 
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