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"Вне пропаганды". России предсказывают масштабную победу уже этим летом

"Вне пропаганды". России предсказывают масштабную победу уже этим летом - 07.06.2025, ПРАЙМ

"Вне пропаганды". России предсказывают масштабную победу уже этим летом

Победа ВС РФ в летней военной кампании заставит Запад, включая президента США Дональда Трампа, изменить тональность в разговоре с Россией. Такой прогноз в... | 07.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-07T17:17+0300

2025-06-07T17:17+0300

2025-06-07T17:19+0300

спецоперация на украине

россия

конфликт на украине

владимир путин

запад

дональд трамп

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Победа ВС РФ в летней военной кампании заставит Запад, включая президента США Дональда Трампа, изменить тональность в разговоре с Россией. Такой прогноз в интервью каналу "Царьград" сделал философ Александр Дугин.Отметив, что летняя военная компания станет для Российской Федерации решающей, он прокомментировал утверждение Трампа о том, что президент РФ Владимир Путин "хочет всю Украину". Российский лидер "хочет освободить всю Украину от нацистского режима" - в этом смысле, подчеркнул Дугин, Путин действительно может хотеть всю Украину.Когда лидеры Запада, в том числе Трамп, начинают разбираться в сути конфликта вне пропагандистских установок, у них меняется представление об этом противостоянии, отметил Дугин.Однако это, как считает Дугин, ни в коей мере не отменяет необходимости России сконцентрироваться на масштабном наступлении.России, по его словам, крайне важно провести этим летом "убедительную и эффективную военную кампанию, освободив как можно больше исконно русских земель".После этого диалог с Западом "станет иным", заключил Дугин.

https://1prime.ru/20250606/smi-858286795.html

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россия, конфликт на украине, владимир путин, запад, дональд трамп