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"Ни живые, ни мертвые". В МИД ответили на отказ Киева принять тела солдат - 07.06.2025, ПРАЙМ
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"Ни живые, ни мертвые". В МИД ответили на отказ Киева принять тела солдат
"Ни живые, ни мертвые". В МИД ответили на отказ Киева принять тела солдат - 07.06.2025, ПРАЙМ
"Ни живые, ни мертвые". В МИД ответили на отказ Киева принять тела солдат
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости отказ Киева принять тела солдат и перенос обмена, заявила, что в мире нет такого... | 07.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-07T16:49+0300
2025-06-07T16:49+0300
спецоперация на украине
общество
россия
киев
мария захарова
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МОСКВА, 7 июн-ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости отказ Киева принять тела солдат и перенос обмена, заявила, что в мире нет такого этноса, который бы отказывался предать земле своих воинов, Киеву не нужны свои граждане. "Киевскому режиму не нужны свои граждане ни живые, ни мертвые. Нет такого народа или этноса в мире, чтобы отказывался предать земле своих воинов. Но есть киевский режим, который исповедует человеконенавистническую идеологию и совершает геноцид своего собственного народа",- заявила она.
https://1prime.ru/20250607/kiev-858296811.html
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общество , россия, киев, мария захарова, мид рф
Спецоперация на Украине, Общество , РОССИЯ, Киев, Мария Захарова, МИД РФ
16:49 07.06.2025
 
"Ни живые, ни мертвые". В МИД ответили на отказ Киева принять тела солдат

Захарова: киевскому режиму не нужны свои граждане ни живые, ни мертвые

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 7 июн-ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости отказ Киева принять тела солдат и перенос обмена, заявила, что в мире нет такого этноса, который бы отказывался предать земле своих воинов, Киеву не нужны свои граждане.
"Киевскому режиму не нужны свои граждане ни живые, ни мертвые. Нет такого народа или этноса в мире, чтобы отказывался предать земле своих воинов. Но есть киевский режим, который исповедует человеконенавистническую идеологию и совершает геноцид своего собственного народа",- заявила она.
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Спецоперация на УкраинеОбществоРОССИЯКиевМария ЗахароваМИД РФ
 
 
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