https://1prime.ru/20250607/zakharova-858297441.html

"Ни живые, ни мертвые". В МИД ответили на отказ Киева принять тела солдат

"Ни живые, ни мертвые". В МИД ответили на отказ Киева принять тела солдат - 07.06.2025, ПРАЙМ

"Ни живые, ни мертвые". В МИД ответили на отказ Киева принять тела солдат

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости отказ Киева принять тела солдат и перенос обмена, заявила, что в мире нет такого... | 07.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-07T16:49+0300

2025-06-07T16:49+0300

2025-06-07T16:49+0300

спецоперация на украине

общество

россия

киев

мария захарова

мид рф

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МОСКВА, 7 июн-ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости отказ Киева принять тела солдат и перенос обмена, заявила, что в мире нет такого этноса, который бы отказывался предать земле своих воинов, Киеву не нужны свои граждане. "Киевскому режиму не нужны свои граждане ни живые, ни мертвые. Нет такого народа или этноса в мире, чтобы отказывался предать земле своих воинов. Но есть киевский режим, который исповедует человеконенавистническую идеологию и совершает геноцид своего собственного народа",- заявила она.

https://1prime.ru/20250607/kiev-858296811.html

киев

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общество , россия, киев, мария захарова, мид рф