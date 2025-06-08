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Воробьев рассказал о повреждениях в Подмосковье в результате атаки БПЛА - 08.06.2025, ПРАЙМ
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Воробьев рассказал о повреждениях в Подмосковье в результате атаки БПЛА
Воробьев рассказал о повреждениях в Подмосковье в результате атаки БПЛА - 08.06.2025, ПРАЙМ
Воробьев рассказал о повреждениях в Подмосковье в результате атаки БПЛА
Три садовых дома в СНТ "Малиновка" повреждены после атаки БПЛА в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T15:37+0300
2025-06-08T15:37+0300
спецоперация на украине
подмосковье
повреждение
частные дома
всу
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Три садовых дома в СНТ "Малиновка" повреждены после атаки БПЛА в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По данным главы региона, в ночь с субботы на воскресенье в небе над Московской областью было уничтожено девять беспилотников. "В Раменском городском округе, в районе деревни Соколово-Хомьяново, был сбит вражеский беспилотник. Он упал на территорию СНТ "Малиновка", в результате чего повреждены три садовых дома", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
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подмосковье, повреждение, частные дома, всу
Спецоперация на Украине, ПОДМОСКОВЬЕ, повреждение, Частные дома, ВСУ
15:37 08.06.2025
 
Воробьев рассказал о повреждениях в Подмосковье в результате атаки БПЛА

Воробьев: в результате атаки БПЛА в Подмосковье были повреждены три садовых дома

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкДачные участки в Подмосковье
Дачные участки в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Три садовых дома в СНТ "Малиновка" повреждены после атаки БПЛА в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По данным главы региона, в ночь с субботы на воскресенье в небе над Московской областью было уничтожено девять беспилотников.
"В Раменском городском округе, в районе деревни Соколово-Хомьяново, был сбит вражеский беспилотник. Он упал на территорию СНТ "Малиновка", в результате чего повреждены три садовых дома", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
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Спецоперация на УкраинеПОДМОСКОВЬЕповреждениеЧастные домаВСУ
 
 
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