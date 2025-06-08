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Воробьев рассказал о повреждениях в Подмосковье в результате атаки БПЛА

Воробьев рассказал о повреждениях в Подмосковье в результате атаки БПЛА - 08.06.2025, ПРАЙМ

Воробьев рассказал о повреждениях в Подмосковье в результате атаки БПЛА

Три садовых дома в СНТ "Малиновка" повреждены после атаки БПЛА в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. | 08.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-08T15:37+0300

2025-06-08T15:37+0300

2025-06-08T15:37+0300

спецоперация на украине

подмосковье

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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Три садовых дома в СНТ "Малиновка" повреждены после атаки БПЛА в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По данным главы региона, в ночь с субботы на воскресенье в небе над Московской областью было уничтожено девять беспилотников. "В Раменском городском округе, в районе деревни Соколово-Хомьяново, был сбит вражеский беспилотник. Он упал на территорию СНТ "Малиновка", в результате чего повреждены три садовых дома", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

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подмосковье, повреждение, частные дома, всу