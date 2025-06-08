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Группировка "Центр" вышла на западную границу ДНР - 08.06.2025, ПРАЙМ
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Группировка "Центр" вышла на западную границу ДНР
Группировка "Центр" вышла на западную границу ДНР - 08.06.2025, ПРАЙМ
Группировка "Центр" вышла на западную границу ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области, ВСУ потеряли за | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T12:15+0300
2025-06-08T12:15+0300
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Подразделения группировки войск "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области, ВСУ потеряли за сутки до 530 военных, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, группировкой нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Петровского, Новоторецкое, Новопавловка, Новониколаевка, Алексеевка, Новоукраинка и Новосергеевка Донецкой Народной Республики. "Потери противника составили до 530 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля, 10 артиллерийских орудий, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin американского производства и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции. Уничтожен склад боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
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общество , россия, рф, сша, всу
Спецоперация на Украине, Общество , РОССИЯ, РФ, США, ВСУ
12:15 08.06.2025
 
Группировка "Центр" вышла на западную границу ДНР

Минобороны: группировка "Центр" начала наступление на территории Днепропетровской области

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Подразделения группировки войск "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области, ВСУ потеряли за сутки до 530 военных, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, группировкой нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Петровского, Новоторецкое, Новопавловка, Новониколаевка, Алексеевка, Новоукраинка и Новосергеевка Донецкой Народной Республики.
"Потери противника составили до 530 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля, 10 артиллерийских орудий, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin американского производства и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции. Уничтожен склад боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
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