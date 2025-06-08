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Адвокат объяснила, когда наследник может не платить по долгам покойного

Адвокат объяснила, когда наследник может не платить по долгам покойного - 08.06.2025, ПРАЙМ

Адвокат объяснила, когда наследник может не платить по долгам покойного

В некоторых случаях наследник может не платить по долгам наследодателя. Об этом рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко. | 08.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-08T02:02+0300

2025-06-08T02:02+0300

2025-06-08T02:02+0300

общество

елена кудерко

наследство

кредит

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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. В некоторых случаях наследник может не платить по долгам наследодателя. Об этом рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.При получении наследства важно помнить, что наследуется не только имущество, но и долги наследодателя, поэтому перед тем, как подать заявление о принятии наследства необходимо заранее взвесить все "за" и "против", разъяснила эксперт.При этом, по словам адвоката, принять часть наследства закон не позволяет - "принимается или все, или ничего".Однако наследники отвечают по долгам умершего только в пределах стоимости полученного ими в наследство имущества."Это значит, что, получив, например, квартиру и машину, наследник не будет платить по долгам наследодателя больше, чем стоит это имущество", - разъяснила Кудерко.Стоимость имущества определяется на дату смерти (дату открытия наследства). Для этого приглашается оценщик, который составляет отчет, определяя рыночную стоимость наследства."Если наследников несколько, кредитор может требовать погашения долга с каждого из них, пропорционально полученному ими имуществу", - поясняет адвокат.Однако есть ситуации, когда наследники могут не платить по долгам или уменьшить их размер:1. СтраховкаЕсли долг был застрахован (например, страхование жизни), то долг погасит страховая компания за счет страховой выплаты. В первую очередь, такой способ освобождения от долгов касается кредитов, в том числе ипотечных.2. Срок давностиУ кредиторов есть срок, чтобы потребовать долг к возврату, обычно это три года. Если срок истек, кредитор ничего не получит. "Поскольку все кредиторы обязаны подтвердить основание возникновения долга и его сумму, то наследники вправе заявить о том, что срок давности истек и отказаться производить выплату. Важно отметить, что все требования к наследникам должны заявляться через суд, что обеспечивает повышенную гарантию прав наследников от недобросовестных кредиторов", - предупреждает Кудерко.3. Оплата долгов наследникамиЕсли наследники сами погасили долг кредиторам, которые потребовали его раньше других, то опоздавшим кредиторам платить уже не придется. Закон не содержит срока формирования общего реестра требований кредиторов к наследникам, поэтому первые из обратившихся кредиторов имеют преимущество перед остальными. По словам юриста, оспорить такое первостепенное погашение практически невозможно.4. Банкротство наследстваЕсли долгов больше, чем имущества, заинтересованные лица могут обратиться в суд, чтобы признать наследство банкротом в порядке статьи 223.1 Закона о банкротстве. Тогда долги будут списаны, в том же порядке, как если бы сам наследодатель обратился за банкротством в суд."Существенную поддержку в принятии взвешенного решения относительно вступления в наследство могут оказать нотариусы, которым предоставлено право делать запрос в бюро кредитных историй для точного определения долгов наследодателя", - заключила Кудерко.

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общество , елена кудерко, наследство, кредит