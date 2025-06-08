https://1prime.ru/20250608/nastuplenie-858308093.html
Медведев жестко прокомментировал наступление РФ в Днепропетровской области
Медведев жестко прокомментировал наступление РФ в Днепропетровской области - 08.06.2025, ПРАЙМ
Медведев жестко прокомментировал наступление РФ в Днепропетровской области
ВС РФ начали наступление в Днепропетровской области, киевский режим и его спонсоры предупреждали: кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T14:53+0300
2025-06-08T14:53+0300
2025-06-08T15:03+0300
спецоперация на украине
дмитрий медведев
конфликт на украине
наступление
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/11/849230275_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_466e1b86b7b3ed2baef9a259fd66ae7e.jpg
МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. ВС РФ начали наступление в Днепропетровской области, киевский режим и его спонсоры предупреждали: кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле. Об этом в своем Telegram-каналенаписал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.Ранее в воскресенье в МО России сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" вышли на западную границу Донецкой народной республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области."Их (зеленую тлю и ее покровителей) предупреждали. Тот, кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле. Наши Вооруженные силы начали наступление в Днепропетровской области", - отметил Медведев.Также он добавил: "Шагреневая кожа бандеровского государства сжимается. Дезинсекция против паразитов продолжается".
https://1prime.ru/20250607/ukraina-858300067.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/11/849230275_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_bad85ea95440d185e299f2429dfb0912.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, конфликт на украине, наступление, вс рф
Спецоперация на Украине, Дмитрий Медведев, Конфликт на Украине, наступление, ВС РФ
Медведев жестко прокомментировал наступление РФ в Днепропетровской области
Медведев о наступлении ВС РФ: Украина получит новые реалии на земле
МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. ВС РФ начали наступление в Днепропетровской области, киевский режим и его спонсоры предупреждали: кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле. Об этом в своем Telegram-каналенаписал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.
Ранее в воскресенье в МО России сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" вышли на западную границу Донецкой народной республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.
"Их (зеленую тлю и ее покровителей) предупреждали. Тот, кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле. Наши Вооруженные силы начали наступление в Днепропетровской области", - отметил Медведев.
Также он добавил: "Шагреневая кожа бандеровского государства сжимается. Дезинсекция против паразитов продолжается".
Медведев объяснил причину отказа Киева от приема тел своих солдат