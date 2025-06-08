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Медведев жестко прокомментировал наступление РФ в Днепропетровской области

Медведев жестко прокомментировал наступление РФ в Днепропетровской области - 08.06.2025, ПРАЙМ

Медведев жестко прокомментировал наступление РФ в Днепропетровской области

ВС РФ начали наступление в Днепропетровской области, киевский режим и его спонсоры предупреждали: кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит... | 08.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-08T14:53+0300

2025-06-08T14:53+0300

2025-06-08T15:03+0300

спецоперация на украине

дмитрий медведев

конфликт на украине

наступление

вс рф

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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. ВС РФ начали наступление в Днепропетровской области, киевский режим и его спонсоры предупреждали: кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле. Об этом в своем Telegram-каналенаписал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.Ранее в воскресенье в МО России сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" вышли на западную границу Донецкой народной республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области."Их (зеленую тлю и ее покровителей) предупреждали. Тот, кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле. Наши Вооруженные силы начали наступление в Днепропетровской области", - отметил Медведев.Также он добавил: "Шагреневая кожа бандеровского государства сжимается. Дезинсекция против паразитов продолжается".

https://1prime.ru/20250607/ukraina-858300067.html

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дмитрий медведев, конфликт на украине, наступление, вс рф