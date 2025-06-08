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Медведев жестко прокомментировал наступление РФ в Днепропетровской области - 08.06.2025, ПРАЙМ
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Медведев жестко прокомментировал наступление РФ в Днепропетровской области
Медведев жестко прокомментировал наступление РФ в Днепропетровской области - 08.06.2025, ПРАЙМ
Медведев жестко прокомментировал наступление РФ в Днепропетровской области
ВС РФ начали наступление в Днепропетровской области, киевский режим и его спонсоры предупреждали: кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T14:53+0300
2025-06-08T15:03+0300
спецоперация на украине
дмитрий медведев
конфликт на украине
наступление
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. ВС РФ начали наступление в Днепропетровской области, киевский режим и его спонсоры предупреждали: кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле. Об этом в своем Telegram-каналенаписал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.Ранее в воскресенье в МО России сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" вышли на западную границу Донецкой народной республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области."Их (зеленую тлю и ее покровителей) предупреждали. Тот, кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле. Наши Вооруженные силы начали наступление в Днепропетровской области", - отметил Медведев.Также он добавил: "Шагреневая кожа бандеровского государства сжимается. Дезинсекция против паразитов продолжается".
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дмитрий медведев, конфликт на украине, наступление, вс рф
Спецоперация на Украине, Дмитрий Медведев, Конфликт на Украине, наступление, ВС РФ
14:53 08.06.2025 (обновлено: 15:03 08.06.2025)
 
Медведев жестко прокомментировал наступление РФ в Днепропетровской области

Медведев о наступлении ВС РФ: Украина получит новые реалии на земле

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкРабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточнй федеральный округ
Рабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточнй федеральный округ - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. ВС РФ начали наступление в Днепропетровской области, киевский режим и его спонсоры предупреждали: кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле. Об этом в своем Telegram-каналенаписал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.
Ранее в воскресенье в МО России сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" вышли на западную границу Донецкой народной республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.
"Их (зеленую тлю и ее покровителей) предупреждали. Тот, кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле. Наши Вооруженные силы начали наступление в Днепропетровской области", - отметил Медведев.
Также он добавил: "Шагреневая кожа бандеровского государства сжимается. Дезинсекция против паразитов продолжается".
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Спецоперация на УкраинеДмитрий МедведевКонфликт на УкраиненаступлениеВС РФ
 
 
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