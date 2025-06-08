https://1prime.ru/20250608/rossiya--858305735.html

Россия доставила в район обмена первую партию тел солдат ВСУ

Россия доставила в район обмена первую партию тел солдат ВСУ - 08.06.2025, ПРАЙМ

Россия доставила в район обмена первую партию тел солдат ВСУ

Российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, доставила в район обмена первую партию тел солдат ВСУ, сообщил представитель... | 08.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-08T11:59+0300

2025-06-08T11:59+0300

2025-06-08T11:59+0300

спецоперация на украине

россия

стамбул

брянская область

всу

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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 июн - ПРАЙМ. Российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, доставила в район обмена первую партию тел солдат ВСУ, сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин. "Российская сторона в точном соответствии с договоренностями в ходе российско-украинских переговоров 2 июня и в соответствии также с графиком, согласованным с украинской стороной в Стамбуле, доставила в район обмена подготовленные к репатриации тела украинских военнослужащих. Это первая партия, первая часть - это 1212 тел украинских военнослужащих, многие из которых опознаны. Но все они идентифицированы как украинские военнослужащие по форме одежды, по району, где они были найдены", - сообщил Зорин журналистам.

https://1prime.ru/20250608/zorin-858305351.html

стамбул

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россия, стамбул, брянская область, всу