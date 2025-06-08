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Россия доставила в район обмена первую партию тел солдат ВСУ - 08.06.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Россия доставила в район обмена первую партию тел солдат ВСУ
Россия доставила в район обмена первую партию тел солдат ВСУ - 08.06.2025, ПРАЙМ
Россия доставила в район обмена первую партию тел солдат ВСУ
Российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, доставила в район обмена первую партию тел солдат ВСУ, сообщил представитель... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T11:59+0300
2025-06-08T11:59+0300
спецоперация на украине
россия
стамбул
брянская область
всу
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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 июн - ПРАЙМ. Российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, доставила в район обмена первую партию тел солдат ВСУ, сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин. "Российская сторона в точном соответствии с договоренностями в ходе российско-украинских переговоров 2 июня и в соответствии также с графиком, согласованным с украинской стороной в Стамбуле, доставила в район обмена подготовленные к репатриации тела украинских военнослужащих. Это первая партия, первая часть - это 1212 тел украинских военнослужащих, многие из которых опознаны. Но все они идентифицированы как украинские военнослужащие по форме одежды, по району, где они были найдены", - сообщил Зорин журналистам.
https://1prime.ru/20250608/zorin-858305351.html
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россия, стамбул, брянская область, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Стамбул, Брянская область, ВСУ
11:59 08.06.2025
 
Россия доставила в район обмена первую партию тел солдат ВСУ

Российская сторона доставила в район обмена первую партию тел солдат ВСУ

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ
Рефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 июн - ПРАЙМ. Российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, доставила в район обмена первую партию тел солдат ВСУ, сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.
"Российская сторона в точном соответствии с договоренностями в ходе российско-украинских переговоров 2 июня и в соответствии также с графиком, согласованным с украинской стороной в Стамбуле, доставила в район обмена подготовленные к репатриации тела украинских военнослужащих. Это первая партия, первая часть - это 1212 тел украинских военнослужащих, многие из которых опознаны. Но все они идентифицированы как украинские военнослужащие по форме одежды, по району, где они были найдены", - сообщил Зорин журналистам.
Рефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
Москва ждет официального подтверждения от Киева, что передача тел состоится
11:27
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯСтамбулБрянская областьВСУ
 
 
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