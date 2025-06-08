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СМИ: украинцы не эвакуируются из Сумской области, опасаясь мобилизации
СМИ: украинцы не эвакуируются из Сумской области, опасаясь мобилизации - 08.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: украинцы не эвакуируются из Сумской области, опасаясь мобилизации
В приграничной зоне Юнаковской общины Сумской области остались несколько граждан, которые отказываются эвакуироваться из-за нежелания быть мобилизованными в... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T17:30+0300
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. В приграничной зоне Юнаковской общины Сумской области остались несколько граждан, которые отказываются эвакуироваться из-за нежелания быть мобилизованными в ВСУ, сообщает украинское издание "Общественное. Новости" со ссылкой на местные власти. По словам главы общины Елены Симы, которые приводит издание, в 10-километровой зоне приграничья Юнаковской общины в Сумской области сейчас живут 5 человек. От эвакуации они отказались. "К ним приезжали "Белые ангелы", к ним приезжала я с офицером общины, приезжала полиция. Они не хотят уезжать. Причина одна - ... скрываются от ТЦК (территориального центра комплектования - так на Украине называют военкоматы - ред.)", - приводит ее слова издание. По ее данным, на подчиненной ей территории в селах, которые не входят в десятикилометровую зону, живут 127 человек. Она уточнила, что на момент создания общины в ней проживали 4,6 тысячи человек, к началу 2025 года там оставалось чуть меньше полутора тысяч человек. Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров 30 мая призвал жителей украинских приграничных территорий не откладывать эвакуацию. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
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общество , москва, украина, всу
Спецоперация на Украине, Общество , МОСКВА, УКРАИНА, ВСУ
СМИ: украинцы не эвакуируются из Сумской области, опасаясь мобилизации
Украинцы отказываются эвакуироваться из Сумской области, опасаясь мобилизации в ВСУ
МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. В приграничной зоне Юнаковской общины Сумской области остались несколько граждан, которые отказываются эвакуироваться из-за нежелания быть мобилизованными в ВСУ, сообщает украинское издание "Общественное. Новости" со ссылкой на местные власти.
По словам главы общины Елены Симы, которые приводит издание, в 10-километровой зоне приграничья Юнаковской общины в Сумской области сейчас живут 5 человек. От эвакуации они отказались.
"К ним приезжали "Белые ангелы", к ним приезжала я с офицером общины, приезжала полиция. Они не хотят уезжать. Причина одна - ... скрываются от ТЦК (территориального центра комплектования - так на Украине называют военкоматы - ред.)", - приводит ее слова издание.
По ее данным, на подчиненной ей территории в селах, которые не входят в десятикилометровую зону, живут 127 человек. Она уточнила, что на момент создания общины в ней проживали 4,6 тысячи человек, к началу 2025 года там оставалось чуть меньше полутора тысяч человек.
Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров 30 мая призвал жителей украинских приграничных территорий не откладывать эвакуацию.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
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