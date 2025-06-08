Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это еще не война". МИД РФ впервые допустил уничтожение мостов через Днепр - 08.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250608/svo-858307497.html
"Это еще не война". МИД РФ впервые допустил уничтожение мостов через Днепр
"Это еще не война". МИД РФ впервые допустил уничтожение мостов через Днепр - 08.06.2025, ПРАЙМ
"Это еще не война". МИД РФ впервые допустил уничтожение мостов через Днепр
Российская Федерация до сих пор ведет ограниченную операцию. А если это будет полноценная война, Вооруженные силы РФ отрежут треть Украины от остальной части... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T14:18+0300
2025-06-08T14:20+0300
спецоперация на украине
конфликт на украине
оценка
мид рф
сво
война
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/11/850955584_0:66:1637:986_1920x0_80_0_0_7d9dedb15f968e44ad02c169c6c62d0c.jpg
МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Российская Федерация до сих пор ведет ограниченную операцию. А если это будет полноценная война, Вооруженные силы РФ отрежут треть Украины от остальной части страны. С таким заявлением в интервью британскому телеканалу Sky News выступил посол России в Великобритании Андрей Келин.Он отметил, что Россия способна воевать долгое время, и сегодня выбор, подчеркнул дипломат, за украинским руководством. Киев может сейчас заключить "нормальный договор", устраняющий первопричины конфликта, а может потерпеть сокрушительное поражение и достичь мира на несопоставимо худших условиях, заявил Келин.При этом он особо отметил, что на сегодняшний день конфликт на Украине - "это все еще не война"."Если это будет война, мы просто отрежем все мосты вдоль реки Днепр, треть страны от остальной. Но мы этого не делаем, - подчеркнул посол. - Это все еще ограниченная операция, цель ограниченная".
https://1prime.ru/20250530/blumberg-858048468.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/11/850955584_0:0:1315:986_1920x0_80_0_0_7c56a2cc7973f85b51713da4c418bf3e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
конфликт на украине, оценка, мид рф, сво, война
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, оценка, МИД РФ, СВО, война
14:18 08.06.2025 (обновлено: 14:20 08.06.2025)
 
"Это еще не война". МИД РФ впервые допустил уничтожение мостов через Днепр

Келин: если РФ будет вести не СВО, а войну, то уничтожит все мосты через Днепр

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУдары по силам ВСУ в Курской области
Удары по силам ВСУ в Курской области
© Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Российская Федерация до сих пор ведет ограниченную операцию. А если это будет полноценная война, Вооруженные силы РФ отрежут треть Украины от остальной части страны. С таким заявлением в интервью британскому телеканалу Sky News выступил посол России в Великобритании Андрей Келин.
Он отметил, что Россия способна воевать долгое время, и сегодня выбор, подчеркнул дипломат, за украинским руководством. Киев может сейчас заключить "нормальный договор", устраняющий первопричины конфликта, а может потерпеть сокрушительное поражение и достичь мира на несопоставимо худших условиях, заявил Келин.
При этом он особо отметил, что на сегодняшний день конфликт на Украине - "это все еще не война".
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
Запад восхищается скоростью адаптации ВС России в зоне СВО, пишет Bloomberg
30 мая, 10:50
"Если это будет война, мы просто отрежем все мосты вдоль реки Днепр, треть страны от остальной. Но мы этого не делаем, - подчеркнул посол. - Это все еще ограниченная операция, цель ограниченная".
 
Спецоперация на УкраинеКонфликт на УкраинеоценкаМИД РФСВОвойна
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала