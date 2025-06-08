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"Это еще не война". МИД РФ впервые допустил уничтожение мостов через Днепр
"Это еще не война". МИД РФ впервые допустил уничтожение мостов через Днепр - 08.06.2025, ПРАЙМ
"Это еще не война". МИД РФ впервые допустил уничтожение мостов через Днепр
Российская Федерация до сих пор ведет ограниченную операцию. А если это будет полноценная война, Вооруженные силы РФ отрежут треть Украины от остальной части... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T14:18+0300
2025-06-08T14:18+0300
2025-06-08T14:20+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Российская Федерация до сих пор ведет ограниченную операцию. А если это будет полноценная война, Вооруженные силы РФ отрежут треть Украины от остальной части страны. С таким заявлением в интервью британскому телеканалу Sky News выступил посол России в Великобритании Андрей Келин.Он отметил, что Россия способна воевать долгое время, и сегодня выбор, подчеркнул дипломат, за украинским руководством. Киев может сейчас заключить "нормальный договор", устраняющий первопричины конфликта, а может потерпеть сокрушительное поражение и достичь мира на несопоставимо худших условиях, заявил Келин.При этом он особо отметил, что на сегодняшний день конфликт на Украине - "это все еще не война"."Если это будет война, мы просто отрежем все мосты вдоль реки Днепр, треть страны от остальной. Но мы этого не делаем, - подчеркнул посол. - Это все еще ограниченная операция, цель ограниченная".
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конфликт на украине, оценка, мид рф, сво, война
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, оценка, МИД РФ, СВО, война
"Это еще не война". МИД РФ впервые допустил уничтожение мостов через Днепр
Келин: если РФ будет вести не СВО, а войну, то уничтожит все мосты через Днепр
МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ.
Российская Федерация до сих пор ведет ограниченную операцию. А если это будет полноценная война, Вооруженные силы РФ отрежут треть Украины от остальной части страны. С таким заявлением в интервью британскому телеканалу Sky News
выступил посол России в Великобритании Андрей Келин.
Он отметил, что Россия способна воевать долгое время, и сегодня выбор, подчеркнул дипломат, за украинским руководством. Киев может сейчас заключить "нормальный договор", устраняющий первопричины конфликта, а может потерпеть сокрушительное поражение и достичь мира на несопоставимо худших условиях, заявил Келин.
При этом он особо отметил, что на сегодняшний день конфликт на Украине - "это все еще не война".
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"Если это будет война, мы просто отрежем все мосты вдоль реки Днепр, треть страны от остальной. Но мы этого не делаем, - подчеркнул посол. - Это все еще ограниченная операция, цель ограниченная".