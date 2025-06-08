https://1prime.ru/20250608/svo-858307497.html

"Это еще не война". МИД РФ впервые допустил уничтожение мостов через Днепр

"Это еще не война". МИД РФ впервые допустил уничтожение мостов через Днепр - 08.06.2025, ПРАЙМ

"Это еще не война". МИД РФ впервые допустил уничтожение мостов через Днепр

Российская Федерация до сих пор ведет ограниченную операцию. А если это будет полноценная война, Вооруженные силы РФ отрежут треть Украины от остальной части... | 08.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-08T14:18+0300

2025-06-08T14:18+0300

2025-06-08T14:20+0300

спецоперация на украине

конфликт на украине

оценка

мид рф

сво

война

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/11/850955584_0:66:1637:986_1920x0_80_0_0_7d9dedb15f968e44ad02c169c6c62d0c.jpg

МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Российская Федерация до сих пор ведет ограниченную операцию. А если это будет полноценная война, Вооруженные силы РФ отрежут треть Украины от остальной части страны. С таким заявлением в интервью британскому телеканалу Sky News выступил посол России в Великобритании Андрей Келин.Он отметил, что Россия способна воевать долгое время, и сегодня выбор, подчеркнул дипломат, за украинским руководством. Киев может сейчас заключить "нормальный договор", устраняющий первопричины конфликта, а может потерпеть сокрушительное поражение и достичь мира на несопоставимо худших условиях, заявил Келин.При этом он особо отметил, что на сегодняшний день конфликт на Украине - "это все еще не война"."Если это будет война, мы просто отрежем все мосты вдоль реки Днепр, треть страны от остальной. Но мы этого не делаем, - подчеркнул посол. - Это все еще ограниченная операция, цель ограниченная".

https://1prime.ru/20250530/blumberg-858048468.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

конфликт на украине, оценка, мид рф, сво, война