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"Еще впереди". Киев предупредили о полноценном ответе России на теракты
"Еще впереди". Киев предупредили о полноценном ответе России на теракты - 08.06.2025, ПРАЙМ
"Еще впереди". Киев предупредили о полноценном ответе России на теракты
ВС РФ еще далеко не в полной мере ответили Киеву на недавние теракты, и в самое ближайшее время в качестве полноценного ответа по Украине, вероятно, будет... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T16:59+0300
2025-06-08T16:59+0300
2025-06-08T17:33+0300
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. ВС РФ еще далеко не в полной мере ответили Киеву на недавние теракты, и в самое ближайшее время в качестве полноценного ответа по Украине, вероятно, будет нанесен "значительный многосторонний удар". Об этом сообщает британское информагентство Reuters, ссылаясь на собственные источники в США.Как отмечается, Российская федерация пока еще не наносила мощных ударов по Украине в качестве полноценного ответа на недавние теракты, но активно к этому готовится. Угрозы президента РФ Владимира Путина ответить на теракты "еще не выполнены до конца", пишут авторы статьи и предупреждают: "Скорее всего, следует ожидать значительного многостороннего удара". Причем, по данным источников информагентства, удары будут нанесены в ближайшее время и с использованием различных "воздушных средств".Возможно, ВС РФ уже начала отвечать, говорят собеседники Reuters из дипломатических кругов, но Кремль готовит "ассиметричный" ответ - по целям, которые имеют для Украины символическое значение, чтобы "донести свой сигнал".Среди символических целей, в частности, были названы правительственные здания, штаб-квартира СБУ и другие здания региональных разведуправлений. Назывались и цели, ставшие уже "привычными" для России, как например, оборонные предприятия.В заключение в статье приводятся слова президента США Дональда Трампа, который, комментируя предупреждение Путина о готовящемся ответе России, заявил журналистам, что "это, вероятно, будет серьезно".
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россия, теракт, ответ, вс рф, украина, экспертное мнение, владимир путин, дональд трамп
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, теракт, ответ, ВС РФ, УКРАИНА, экспертное мнение, Владимир Путин, Дональд Трамп
МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ.
ВС РФ еще далеко не в полной мере ответили Киеву на недавние теракты, и в самое ближайшее время в качестве полноценного ответа по Украине, вероятно, будет нанесен "значительный многосторонний удар". Об этом сообщает британское информагентство Reuters
, ссылаясь на собственные источники в США.
Как отмечается, Российская федерация пока еще не наносила мощных ударов по Украине в качестве полноценного ответа на недавние теракты, но активно к этому готовится. Угрозы президента РФ Владимира Путина ответить на теракты "еще не выполнены до конца", пишут авторы статьи и предупреждают: "Скорее всего, следует ожидать значительного многостороннего удара". Причем, по данным источников информагентства, удары будут нанесены в ближайшее время и с использованием различных "воздушных средств".
Возможно, ВС РФ уже начала отвечать, говорят собеседники Reuters из дипломатических кругов, но Кремль готовит "ассиметричный" ответ - по целям, которые имеют для Украины символическое значение, чтобы "донести свой сигнал".
Среди символических целей, в частности, были названы правительственные здания, штаб-квартира СБУ и другие здания региональных разведуправлений. Назывались и цели, ставшие уже "привычными" для России, как например, оборонные предприятия.
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В заключение в статье приводятся слова президента США Дональда Трампа, который, комментируя предупреждение Путина о готовящемся ответе России, заявил журналистам, что "это, вероятно, будет серьезно".