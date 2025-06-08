Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Под сомнение". В ЕС выяснили, почему Киев не забирает тела военных ВСУ - 08.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250608/tela-858308424.html
"Под сомнение". В ЕС выяснили, почему Киев не забирает тела военных ВСУ
"Под сомнение". В ЕС выяснили, почему Киев не забирает тела военных ВСУ - 08.06.2025, ПРАЙМ
"Под сомнение". В ЕС выяснили, почему Киев не забирает тела военных ВСУ
Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался принимать тела погибших военных Вооруженных сил Украины, потому что боится, что вскроется его ложь о... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T15:22+0300
2025-06-08T15:50+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
всу
россия
договор
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/23/841312350_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_0e9f665b3ce38de8bf2bb9cd6242c24f.jpg
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался принимать тела погибших военных Вооруженных сил Украины, потому что боится, что вскроется его ложь о масштабах потерь ВСУ. Такое мнение в социальной сети Х высказал кипрский журналист Алекс Христофору .Он отметил: "(число погибших — прим. ред.) ставит под сомнение заявление Зеленского, сделанное в феврале 2025 года".В конце минувшей зимы Зеленский в беседе с британским журналистом Пирсом Морганом сообщил, что за все время конфликта Вооруженные силы Украины якобы потеряли всего 45,1 тысячи военнослужащих.
https://1prime.ru/20250608/zorin-858305351.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/23/841312350_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_94f3bc186c9ea048008519597e060073.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, всу, россия, договор
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ, РОССИЯ, договор
15:22 08.06.2025 (обновлено: 15:50 08.06.2025)
 
"Под сомнение". В ЕС выяснили, почему Киев не забирает тела военных ВСУ

Журналист Христофору: Зеленский отказался забирать тела из-за своей лжи

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался принимать тела погибших военных Вооруженных сил Украины, потому что боится, что вскроется его ложь о масштабах потерь ВСУ. Такое мнение в социальной сети Х высказал кипрский журналист Алекс Христофору .
Он отметил: "(число погибших — прим. ред.) ставит под сомнение заявление Зеленского, сделанное в феврале 2025 года".
Рефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
Москва ждет официального подтверждения от Киева, что передача тел состоится
11:27
В конце минувшей зимы Зеленский в беседе с британским журналистом Пирсом Морганом сообщил, что за все время конфликта Вооруженные силы Украины якобы потеряли всего 45,1 тысячи военнослужащих.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийВСУРОССИЯдоговор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала