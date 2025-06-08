https://1prime.ru/20250608/tela-858308424.html

"Под сомнение". В ЕС выяснили, почему Киев не забирает тела военных ВСУ

"Под сомнение". В ЕС выяснили, почему Киев не забирает тела военных ВСУ - 08.06.2025, ПРАЙМ

"Под сомнение". В ЕС выяснили, почему Киев не забирает тела военных ВСУ

Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался принимать тела погибших военных Вооруженных сил Украины, потому что боится, что вскроется его ложь о... | 08.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-08T15:22+0300

2025-06-08T15:22+0300

2025-06-08T15:50+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

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россия

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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался принимать тела погибших военных Вооруженных сил Украины, потому что боится, что вскроется его ложь о масштабах потерь ВСУ. Такое мнение в социальной сети Х высказал кипрский журналист Алекс Христофору .Он отметил: "(число погибших — прим. ред.) ставит под сомнение заявление Зеленского, сделанное в феврале 2025 года".В конце минувшей зимы Зеленский в беседе с британским журналистом Пирсом Морганом сообщил, что за все время конфликта Вооруженные силы Украины якобы потеряли всего 45,1 тысячи военнослужащих.

https://1prime.ru/20250608/zorin-858305351.html

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украина, владимир зеленский, всу, россия, договор