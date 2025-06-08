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Премьер-министру Польши Туску предсказали отставку - 08.06.2025, ПРАЙМ
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Премьер-министру Польши Туску предсказали отставку
Премьер-министру Польши Туску предсказали отставку - 08.06.2025, ПРАЙМ
Премьер-министру Польши Туску предсказали отставку
Победа на президентских выборах в Польше Кароля Навроцкого может привести к отставке премьер-министра Дональда Туска, считает сенатор Алексей Пушков. | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T17:04+0300
2025-06-08T17:05+0300
политика
дональд туск
кароль навроцкий
польша
экспертное мнение
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Победа на президентских выборах в Польше Кароля Навроцкого может привести к отставке премьер-министра Дональда Туска, считает сенатор Алексей Пушков. Ранее президент Польши Анджей Дуда заверил своего американского коллегу Дональда Трампа, что выигравший президентские выборы в Польше Кароль Навроцкий продолжит курс на сближение с Соединенными Штатами. "Победа евроскептика-трамписта Навроцкого на президентских выборах в Польше может привести к отставке либерального премьера Туска, яростного сторонника зависимости Варшавы от Брюсселя, который многим в Польше уже намозолил глаза. Европа нуждается в смене правящих элит. Это верно как для Франции и Британии, так и для Польши. Нынешние ведут Европу в тупик", - написал он в Telegram-канале. В соответствии с данными Государственной избирательной комиссии, во втором туре выборов президента, который состоялся в прошлое воскресенье, представитель оппозиции Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11%.
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дональд туск, кароль навроцкий, польша, экспертное мнение
Политика, Дональд Туск, Кароль Навроцкий, ПОЛЬША, экспертное мнение
17:04 08.06.2025 (обновлено: 17:05 08.06.2025)
 
Премьер-министру Польши Туску предсказали отставку

Пушков: победа на выборах в Польше Навроцкого может привести к отставке Туска

© CC BY 4.0 / European Union 2019 – Source: EPДональд Туск
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
© CC BY 4.0 / European Union 2019 – Source: EP
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Победа на президентских выборах в Польше Кароля Навроцкого может привести к отставке премьер-министра Дональда Туска, считает сенатор Алексей Пушков.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заверил своего американского коллегу Дональда Трампа, что выигравший президентские выборы в Польше Кароль Навроцкий продолжит курс на сближение с Соединенными Штатами.
"Победа евроскептика-трамписта Навроцкого на президентских выборах в Польше может привести к отставке либерального премьера Туска, яростного сторонника зависимости Варшавы от Брюсселя, который многим в Польше уже намозолил глаза. Европа нуждается в смене правящих элит. Это верно как для Франции и Британии, так и для Польши. Нынешние ведут Европу в тупик", - написал он в Telegram-канале.
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
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22 мая, 12:28
В соответствии с данными Государственной избирательной комиссии, во втором туре выборов президента, который состоялся в прошлое воскресенье, представитель оппозиции Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11%.
 
ПолитикаДональд ТускКароль НавроцкийПОЛЬШАэкспертное мнение
 
 
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