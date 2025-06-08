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Премьер-министру Польши Туску предсказали отставку

Премьер-министру Польши Туску предсказали отставку - 08.06.2025, ПРАЙМ

Премьер-министру Польши Туску предсказали отставку

Победа на президентских выборах в Польше Кароля Навроцкого может привести к отставке премьер-министра Дональда Туска, считает сенатор Алексей Пушков. | 08.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-08T17:04+0300

2025-06-08T17:04+0300

2025-06-08T17:05+0300

политика

дональд туск

кароль навроцкий

польша

экспертное мнение

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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Победа на президентских выборах в Польше Кароля Навроцкого может привести к отставке премьер-министра Дональда Туска, считает сенатор Алексей Пушков. Ранее президент Польши Анджей Дуда заверил своего американского коллегу Дональда Трампа, что выигравший президентские выборы в Польше Кароль Навроцкий продолжит курс на сближение с Соединенными Штатами. "Победа евроскептика-трамписта Навроцкого на президентских выборах в Польше может привести к отставке либерального премьера Туска, яростного сторонника зависимости Варшавы от Брюсселя, который многим в Польше уже намозолил глаза. Европа нуждается в смене правящих элит. Это верно как для Франции и Британии, так и для Польши. Нынешние ведут Европу в тупик", - написал он в Telegram-канале. В соответствии с данными Государственной избирательной комиссии, во втором туре выборов президента, который состоялся в прошлое воскресенье, представитель оппозиции Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11%.

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дональд туск, кароль навроцкий, польша, экспертное мнение