https://1prime.ru/20250608/ukraina-858304332.html

"Блестяще". В США восхитились одним умным ходом России по Украине

"Блестяще". В США восхитились одним умным ходом России по Украине - 08.06.2025, ПРАЙМ

"Блестяще". В США восхитились одним умным ходом России по Украине

Россия одержала значительную дипломатическую победу над Украиной и США, предложив вернуть тела погибших украинских боевиков. Такое мнение высказал бывший... | 08.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-08T10:27+0300

2025-06-08T10:27+0300

2025-06-08T10:27+0300

спецоперация на украине

скотт риттер

дональд трамп

владимир мединский

всу

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стамбул

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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Россия одержала значительную дипломатическую победу над Украиной и США, предложив вернуть тела погибших украинских боевиков. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер."Русские все сделали блестяще. Это гениально, дипломатически гениально", — сказал он в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.По его словам, на второй встрече в Стамбуле Россия смогла удивить своими предложениями о возврате тел украинских боевиков и обмене пленными как киевский режим, так и сторонников ужесточения антироссийских санкций в Конгрессе США .Риттер также выразил мнение, что теперь президент США Дональд Трамп не сможет утверждать, что Россия не предпринимает шагов для разрешения кризиса. По его словам, Трамп будет вынужден продолжать переговоры на условиях Москвы, игнорируя интересы американских законодателей, которые настаивают на введении новых санкций.

https://1prime.ru/20250608/zelenskiy-858303679.html

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скотт риттер, дональд трамп, владимир мединский, всу, украина, стамбул