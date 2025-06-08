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"Блестяще". В США восхитились одним умным ходом России по Украине
"Блестяще". В США восхитились одним умным ходом России по Украине - 08.06.2025, ПРАЙМ
"Блестяще". В США восхитились одним умным ходом России по Украине
Россия одержала значительную дипломатическую победу над Украиной и США, предложив вернуть тела погибших украинских боевиков. Такое мнение высказал бывший... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T10:27+0300
2025-06-08T10:27+0300
2025-06-08T10:27+0300
спецоперация на украине
скотт риттер
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Россия одержала значительную дипломатическую победу над Украиной и США, предложив вернуть тела погибших украинских боевиков. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер."Русские все сделали блестяще. Это гениально, дипломатически гениально", — сказал он в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.По его словам, на второй встрече в Стамбуле Россия смогла удивить своими предложениями о возврате тел украинских боевиков и обмене пленными как киевский режим, так и сторонников ужесточения антироссийских санкций в Конгрессе США .Риттер также выразил мнение, что теперь президент США Дональд Трамп не сможет утверждать, что Россия не предпринимает шагов для разрешения кризиса. По его словам, Трамп будет вынужден продолжать переговоры на условиях Москвы, игнорируя интересы американских законодателей, которые настаивают на введении новых санкций.
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скотт риттер, дональд трамп, владимир мединский, всу, украина, стамбул
Спецоперация на Украине, Скотт Риттер, Дональд Трамп, Владимир Мединский, ВСУ, УКРАИНА, Стамбул
"Блестяще". В США восхитились одним умным ходом России по Украине
Риттер: Россия одержала дипломатическую победу предложением о возвращении тел боевиков ВСУ
МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Россия одержала значительную дипломатическую победу над Украиной и США, предложив вернуть тела погибших украинских боевиков. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.
"Русские все сделали блестяще. Это гениально, дипломатически гениально", — сказал он в интервью YouTube-каналу
Dialogue Works.
По его словам, на второй встрече в Стамбуле Россия смогла удивить своими предложениями о возврате тел украинских боевиков и обмене пленными как киевский режим, так и сторонников ужесточения антироссийских санкций в Конгрессе США .
Риттер также выразил мнение, что теперь президент США Дональд Трамп не сможет утверждать, что Россия не предпринимает шагов для разрешения кризиса. По его словам, Трамп будет вынужден продолжать переговоры на условиях Москвы, игнорируя интересы американских законодателей, которые настаивают на введении новых санкций.
"Ждут в холодильниках". Зеленский шокировал Запад решением по телам военных