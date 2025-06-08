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Иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ
Иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ - 08.06.2025, ПРАЙМ
Иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ
Иностранные журналисты приехали в Брянскую область и осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ, подготовленными к передаче украинской стороне, передает... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T11:07+0300
2025-06-08T11:07+0300
2025-06-08T11:12+0300
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БРЯНСКАЯ ОБЛ., 8 июн - ПРАЙМ. Иностранные журналисты приехали в Брянскую область и осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ, подготовленными к передаче украинской стороне, передает корреспондент РИА Новости.У места стоянки рефрижераторов с телами погибших солдат ВСУ собралось несколько десятков журналистов, в том числе представители Италии, Нидерландов, Франции, стран Латинской Америки.Накануне помощник президента РФ Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.Мединский также сообщил, что представители мировых СМИ могут приехать на место планируемого обмена пленными с Украиной и убедиться, что РФ в полной готовности к работе.
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Спецоперация на Украине, Общество , РОССИЯ, РФ, УКРАИНА, Владимир Мединский, ВСУ
Иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ
Иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ в Брянской области
БРЯНСКАЯ ОБЛ., 8 июн - ПРАЙМ. Иностранные журналисты приехали в Брянскую область и осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ, подготовленными к передаче украинской стороне, передает корреспондент РИА Новости.
У места стоянки рефрижераторов с телами погибших солдат ВСУ собралось несколько десятков журналистов, в том числе представители Италии, Нидерландов, Франции, стран Латинской Америки.
Накануне помощник президента РФ Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Мединский также сообщил, что представители мировых СМИ могут приехать на место планируемого обмена пленными с Украиной и убедиться, что РФ в полной готовности к работе.
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