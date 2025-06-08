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"Ждут в холодильниках". Зеленский шокировал Запад решением по телам военных - 08.06.2025, ПРАЙМ
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"Ждут в холодильниках". Зеленский шокировал Запад решением по телам военных
"Ждут в холодильниках". Зеленский шокировал Запад решением по телам военных - 08.06.2025, ПРАЙМ
"Ждут в холодильниках". Зеленский шокировал Запад решением по телам военных
Владимир Зеленский своим отказом забрать у российской стороны тела украинских военных лишает семьи погибших достоинства. Об этом заявил ирландский журналист Чей | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T09:23+0300
2025-06-08T10:16+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
владимир мединский
стамбул
общество
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всу
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский своим отказом забрать у российской стороны тела украинских военных лишает семьи погибших достоинства. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз."Более шести тысяч человек, которых этот диктатор послал на смерть, ждут в российских холодильниках на границе. Этот четырехкратный уклонист...отказывается принять их, лишая их семьи частички достоинства в своей войне за самосохранение и прибыль", — написал журналист в соцсети Х.В субботу Министерство обороны России сообщило, что передача тел солдат ВСУ и обмен пленными не состоялись. Заместитель министра обороны Александр Фомин подчеркнул, что Россия до сих пор не получила согласия Украины на передачу тел военных.
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Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, Стамбул, Общество , УКРАИНА, ВСУ, РОССИЯ
09:23 08.06.2025 (обновлено: 10:16 08.06.2025)
 
"Ждут в холодильниках". Зеленский шокировал Запад решением по телам военных

Журналист Боуз: Зеленский, отказавшись принять тела военных, лишил семьи погибших чести

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский своим отказом забрать у российской стороны тела украинских военных лишает семьи погибших достоинства. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.
"Более шести тысяч человек, которых этот диктатор послал на смерть, ждут в российских холодильниках на границе. Этот четырехкратный уклонист...отказывается принять их, лишая их семьи частички достоинства в своей войне за самосохранение и прибыль", — написал журналист в соцсети Х.
В субботу Министерство обороны России сообщило, что передача тел солдат ВСУ и обмен пленными не состоялись. Заместитель министра обороны Александр Фомин подчеркнул, что Россия до сих пор не получила согласия Украины на передачу тел военных.
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