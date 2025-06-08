https://1prime.ru/20250608/zorin-858305351.html

Москва ждет официального подтверждения от Киева, что передача тел состоится

Москва ждет официального подтверждения от Киева, что передача тел состоится - 08.06.2025, ПРАЙМ

Москва ждет официального подтверждения от Киева, что передача тел состоится

Российская сторона ждет официального подтверждения от Украины, что передача ей тел состоится, заявил представитель российской переговорной группы... | 08.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-08T11:27+0300

2025-06-08T11:27+0300

2025-06-08T11:38+0300

спецоперация на украине

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БРЯНСКАЯ ОБЛ., 8 июн - ПРАЙМ. Российская сторона ждет официального подтверждения от Украины, что передача ей тел состоится, заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин. Ранее Зорин сообщил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась. "К сожалению, ни позавчера, ни вчера украинская сторона не подтвердила получение этих тел. Есть сигналы о том, что якобы акция будет перенесена на следующую неделю. Подтверждаю, что мы ждем официальное уведомление по известному украинской стороне каналу о том, что состоится акция по возвращению тел", - сказал журналистам Зорин.При этом генерал-лейтенант подчеркнул, что российская сторона готова выполнить все договоренности с Украиной в контексте обмена военнопленными и передачи тел."Мы, российская сторона, абсолютно готовы выполнить все договоренности, имплементировать все договоренности как в контексте возвращения тел погибших украинских военнослужащих, так и в контексте обменов военнопленными", - заявил Зорин.

https://1prime.ru/20250608/vsu-858304963.html

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россия, украина, всу