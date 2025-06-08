https://1prime.ru/20250608/zorin-858306384.html

Передачу тел военных ВСУ могут перенести на следующую неделю, сообщил Зорин

Передачу тел военных ВСУ могут перенести на следующую неделю, сообщил Зорин - 08.06.2025, ПРАЙМ

Передачу тел военных ВСУ могут перенести на следующую неделю, сообщил Зорин

Есть сигналы о том, что процесс передачи тел военных ВСУ будет якобы перенесен на следующую неделю, российская сторона ждёт уведомления по специальному каналу,... | 08.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-08T12:42+0300

2025-06-08T12:42+0300

2025-06-08T12:42+0300

спецоперация на украине

общество

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всу

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БРЯНСКАЯ ОБЛ., 8 июн - ПРАЙМ. Есть сигналы о том, что процесс передачи тел военных ВСУ будет якобы перенесен на следующую неделю, российская сторона ждёт уведомления по специальному каналу, заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин. Ранее Зорин сообщил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась. "Есть сигналы о том, что якобы акция будет перенесена на следующую неделю. Подтверждаю, что мы ждем официальное уведомление по известному украинской стороне каналу о том, что состоится акция по возвращению тел", - сказал Зорин журналистам.

https://1prime.ru/20250608/zorin-858305351.html

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общество , россия, украина, всу