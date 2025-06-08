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Передачу тел военных ВСУ могут перенести на следующую неделю, сообщил Зорин - 08.06.2025, ПРАЙМ
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Передачу тел военных ВСУ могут перенести на следующую неделю, сообщил Зорин
Передачу тел военных ВСУ могут перенести на следующую неделю, сообщил Зорин - 08.06.2025, ПРАЙМ
Передачу тел военных ВСУ могут перенести на следующую неделю, сообщил Зорин
Есть сигналы о том, что процесс передачи тел военных ВСУ будет якобы перенесен на следующую неделю, российская сторона ждёт уведомления по специальному каналу,... | 08.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-08T12:42+0300
2025-06-08T12:42+0300
спецоперация на украине
общество
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БРЯНСКАЯ ОБЛ., 8 июн - ПРАЙМ. Есть сигналы о том, что процесс передачи тел военных ВСУ будет якобы перенесен на следующую неделю, российская сторона ждёт уведомления по специальному каналу, заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин. Ранее Зорин сообщил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась. "Есть сигналы о том, что якобы акция будет перенесена на следующую неделю. Подтверждаю, что мы ждем официальное уведомление по известному украинской стороне каналу о том, что состоится акция по возвращению тел", - сказал Зорин журналистам.
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общество , россия, украина, всу
Спецоперация на Украине, Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
12:42 08.06.2025
 
Передачу тел военных ВСУ могут перенести на следующую неделю, сообщил Зорин

Зорин: есть сигналы о переносе передачи тел военных ВСУ на следующую неделю

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ
Рефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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БРЯНСКАЯ ОБЛ., 8 июн - ПРАЙМ. Есть сигналы о том, что процесс передачи тел военных ВСУ будет якобы перенесен на следующую неделю, российская сторона ждёт уведомления по специальному каналу, заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.
Ранее Зорин сообщил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
"Есть сигналы о том, что якобы акция будет перенесена на следующую неделю. Подтверждаю, что мы ждем официальное уведомление по известному украинской стороне каналу о том, что состоится акция по возвращению тел", - сказал Зорин журналистам.
Рефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
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11:27
 
Спецоперация на УкраинеОбществоРОССИЯУКРАИНАВСУ
 
 
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