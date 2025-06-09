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Названы самые популярные новые авто в мае 2025 года - 09.06.2025, ПРАЙМ
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Названы самые популярные новые авто в мае 2025 года
Названы самые популярные новые авто в мае 2025 года - 09.06.2025, ПРАЙМ
Названы самые популярные новые авто в мае 2025 года
Эксперты Авито Авто проанализировали динамику предложения на новые легковые автомобили, а также интерес к ним со стороны пользователей платформы в мае 2025... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T09:12+0300
2025-06-09T09:12+0300
бизнес
авто
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали динамику предложения на новые легковые автомобили, а также интерес к ним со стороны пользователей платформы в мае 2025 года. Статистика показала, что рынок демонстрирует стабильность: интерес и количество объявлений по сравнению с апрелем этого года не изменились, а средняя цена нового авто сохранилась на уровне 2 959 000 рублей.По данным Авито Авто, самой востребованной маркой в мае этого года стала LADA, на долю которой пришлась пятая часть от интереса к новым авто (20,6%). Также в число популярных брендов вошли 4 китайских марки: Chery (10%), HAVAL (9%), Jetour (5,8%) и Changan (5,6%). При этом интерес к автомобилям Jetour по сравнению с апрелем вырос на 25,7%.Среди моделей пользователей Авито Авто больше всего интересовали LADA Granta (8,7%), HAVAL Jolion (3,5%), LADA Vesta (3,5%), Jetour Dashing (3,4%) и Chery Tiggo 7 Pro Max (2,4%). Наиболее заметно по сравнению с апрелем 2025 года выросла популярность кроссовера Jetour Dashing – на 29,5%.По сравнению с маем 2024 года, интерес к новым авто вырос на 16,4%. На первом месте по динамике также оказался китайский бренд Jetour – автомобилями данной марки стали интересоваться в 2 раза чаще. В топ-5 автомобильных брендов по росту популярности также вошли Solaris (67,5%), Chery (56,7%), Москвич (31,2%) и HAVAL (30,5%).По мнению руководителя продаж направления "Новые авто" в Авито Артема Хомутинникова, рост интереса к Jetour Dashing обусловлен увеличением числа предложения в продаже, в том числе на фоне выхода на российский рынок полноприводной версии этого кроссовера в двух комплектациях. С тех пор интерес к этому авто постепенно увеличивается, в том числе и на Авито Авто. Jetour Dashing и другие популярные модели можно найти у нас в каталоге новых авто. С помощью фильтров вы сможете отобрать предложения не только по техническим характеристикам, типу кузова и количеству мест, но и по релевантным для вас условиям. Так, благодаря бейджу "Условия фиксируются" пользователь может договориться с заинтересованным продавцом о сохранении текущих условий – наличия, цены, скидок и специальных акций – на 48 часов.
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бизнес, авто
Бизнес, Авто
09:12 09.06.2025
 
Названы самые популярные новые авто в мае 2025 года

Авито Авто: LADA Granta и HAVAL Jolion стали самыми популярными авто в мае 2025

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобили в автосалоне
Автомобили в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали динамику предложения на новые легковые автомобили, а также интерес к ним со стороны пользователей платформы в мае 2025 года. Статистика показала, что рынок демонстрирует стабильность: интерес и количество объявлений по сравнению с апрелем этого года не изменились, а средняя цена нового авто сохранилась на уровне 2 959 000 рублей.
По данным Авито Авто, самой востребованной маркой в мае этого года стала LADA, на долю которой пришлась пятая часть от интереса к новым авто (20,6%). Также в число популярных брендов вошли 4 китайских марки: Chery (10%), HAVAL (9%), Jetour (5,8%) и Changan (5,6%). При этом интерес к автомобилям Jetour по сравнению с апрелем вырос на 25,7%.
Среди моделей пользователей Авито Авто больше всего интересовали LADA Granta (8,7%), HAVAL Jolion (3,5%), LADA Vesta (3,5%), Jetour Dashing (3,4%) и Chery Tiggo 7 Pro Max (2,4%). Наиболее заметно по сравнению с апрелем 2025 года выросла популярность кроссовера Jetour Dashing – на 29,5%.
По сравнению с маем 2024 года, интерес к новым авто вырос на 16,4%. На первом месте по динамике также оказался китайский бренд Jetour – автомобилями данной марки стали интересоваться в 2 раза чаще. В топ-5 автомобильных брендов по росту популярности также вошли Solaris (67,5%), Chery (56,7%), Москвич (31,2%) и HAVAL (30,5%).
По мнению руководителя продаж направления "Новые авто" в Авито Артема Хомутинникова, рост интереса к Jetour Dashing обусловлен увеличением числа предложения в продаже, в том числе на фоне выхода на российский рынок полноприводной версии этого кроссовера в двух комплектациях. С тех пор интерес к этому авто постепенно увеличивается, в том числе и на Авито Авто. Jetour Dashing и другие популярные модели можно найти у нас в каталоге новых авто. С помощью фильтров вы сможете отобрать предложения не только по техническим характеристикам, типу кузова и количеству мест, но и по релевантным для вас условиям. Так, благодаря бейджу "Условия фиксируются" пользователь может договориться с заинтересованным продавцом о сохранении текущих условий – наличия, цены, скидок и специальных акций – на 48 часов.
Топ-10 моделей новых авто по интересу пользователей платформы

Марка

Модель

Доля в интересе

Средняя цена1, руб.

LADA

Granta

8,7%

1 107 000

HAVAL

Jolion

3,5%

2 599 000

LADA

Vesta

3,5%

1 801 000

Jetour

Dashing

3,4%

2 709 900

Chery

Tiggo 7 Pro Max

2,4%

2 830 000

Chery

Tiggo 4 Pro

2,3%

2 100 000

Chery

Tiggo 4

2%

2 380 000

Москвич

3

2%

1 872 000

OMODA

C5

1,9%

2 833 900

LADA

Vesta Cross

1,7%

2 029 500

LADA Aura - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
"АвтоВАЗ" ввел скидки на весь модельный ряд Lada
6 июня, 03:30
 
БизнесАвто
 
 
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