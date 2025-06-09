https://1prime.ru/20250609/avto-858319824.html

Названы самые популярные новые авто в мае 2025 года

Названы самые популярные новые авто в мае 2025 года - 09.06.2025, ПРАЙМ

Названы самые популярные новые авто в мае 2025 года

Эксперты Авито Авто проанализировали динамику предложения на новые легковые автомобили, а также интерес к ним со стороны пользователей платформы в мае 2025... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T09:12+0300

2025-06-09T09:12+0300

2025-06-09T09:12+0300

бизнес

авто

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали динамику предложения на новые легковые автомобили, а также интерес к ним со стороны пользователей платформы в мае 2025 года. Статистика показала, что рынок демонстрирует стабильность: интерес и количество объявлений по сравнению с апрелем этого года не изменились, а средняя цена нового авто сохранилась на уровне 2 959 000 рублей.По данным Авито Авто, самой востребованной маркой в мае этого года стала LADA, на долю которой пришлась пятая часть от интереса к новым авто (20,6%). Также в число популярных брендов вошли 4 китайских марки: Chery (10%), HAVAL (9%), Jetour (5,8%) и Changan (5,6%). При этом интерес к автомобилям Jetour по сравнению с апрелем вырос на 25,7%.Среди моделей пользователей Авито Авто больше всего интересовали LADA Granta (8,7%), HAVAL Jolion (3,5%), LADA Vesta (3,5%), Jetour Dashing (3,4%) и Chery Tiggo 7 Pro Max (2,4%). Наиболее заметно по сравнению с апрелем 2025 года выросла популярность кроссовера Jetour Dashing – на 29,5%.По сравнению с маем 2024 года, интерес к новым авто вырос на 16,4%. На первом месте по динамике также оказался китайский бренд Jetour – автомобилями данной марки стали интересоваться в 2 раза чаще. В топ-5 автомобильных брендов по росту популярности также вошли Solaris (67,5%), Chery (56,7%), Москвич (31,2%) и HAVAL (30,5%).По мнению руководителя продаж направления "Новые авто" в Авито Артема Хомутинникова, рост интереса к Jetour Dashing обусловлен увеличением числа предложения в продаже, в том числе на фоне выхода на российский рынок полноприводной версии этого кроссовера в двух комплектациях. С тех пор интерес к этому авто постепенно увеличивается, в том числе и на Авито Авто. Jetour Dashing и другие популярные модели можно найти у нас в каталоге новых авто. С помощью фильтров вы сможете отобрать предложения не только по техническим характеристикам, типу кузова и количеству мест, но и по релевантным для вас условиям. Так, благодаря бейджу "Условия фиксируются" пользователь может договориться с заинтересованным продавцом о сохранении текущих условий – наличия, цены, скидок и специальных акций – на 48 часов.

https://1prime.ru/20250606/avtovaz-858247981.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, авто