https://1prime.ru/20250609/avto-858319824.html
Названы самые популярные новые авто в мае 2025 года
Названы самые популярные новые авто в мае 2025 года - 09.06.2025, ПРАЙМ
Названы самые популярные новые авто в мае 2025 года
Эксперты Авито Авто проанализировали динамику предложения на новые легковые автомобили, а также интерес к ним со стороны пользователей платформы в мае 2025... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T09:12+0300
2025-06-09T09:12+0300
2025-06-09T09:12+0300
бизнес
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83247/08/832470838_0:284:3136:2048_1920x0_80_0_0_0e11aa544d255be547304035c47d0bdc.jpg
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали динамику предложения на новые легковые автомобили, а также интерес к ним со стороны пользователей платформы в мае 2025 года. Статистика показала, что рынок демонстрирует стабильность: интерес и количество объявлений по сравнению с апрелем этого года не изменились, а средняя цена нового авто сохранилась на уровне 2 959 000 рублей.По данным Авито Авто, самой востребованной маркой в мае этого года стала LADA, на долю которой пришлась пятая часть от интереса к новым авто (20,6%). Также в число популярных брендов вошли 4 китайских марки: Chery (10%), HAVAL (9%), Jetour (5,8%) и Changan (5,6%). При этом интерес к автомобилям Jetour по сравнению с апрелем вырос на 25,7%.Среди моделей пользователей Авито Авто больше всего интересовали LADA Granta (8,7%), HAVAL Jolion (3,5%), LADA Vesta (3,5%), Jetour Dashing (3,4%) и Chery Tiggo 7 Pro Max (2,4%). Наиболее заметно по сравнению с апрелем 2025 года выросла популярность кроссовера Jetour Dashing – на 29,5%.По сравнению с маем 2024 года, интерес к новым авто вырос на 16,4%. На первом месте по динамике также оказался китайский бренд Jetour – автомобилями данной марки стали интересоваться в 2 раза чаще. В топ-5 автомобильных брендов по росту популярности также вошли Solaris (67,5%), Chery (56,7%), Москвич (31,2%) и HAVAL (30,5%).По мнению руководителя продаж направления "Новые авто" в Авито Артема Хомутинникова, рост интереса к Jetour Dashing обусловлен увеличением числа предложения в продаже, в том числе на фоне выхода на российский рынок полноприводной версии этого кроссовера в двух комплектациях. С тех пор интерес к этому авто постепенно увеличивается, в том числе и на Авито Авто. Jetour Dashing и другие популярные модели можно найти у нас в каталоге новых авто. С помощью фильтров вы сможете отобрать предложения не только по техническим характеристикам, типу кузова и количеству мест, но и по релевантным для вас условиям. Так, благодаря бейджу "Условия фиксируются" пользователь может договориться с заинтересованным продавцом о сохранении текущих условий – наличия, цены, скидок и специальных акций – на 48 часов.
https://1prime.ru/20250606/avtovaz-858247981.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83247/08/832470838_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_b2d0ac2127859e1d6d25af5667d3d511.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, авто
Названы самые популярные новые авто в мае 2025 года
Авито Авто: LADA Granta и HAVAL Jolion стали самыми популярными авто в мае 2025
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали динамику предложения на новые легковые автомобили, а также интерес к ним со стороны пользователей платформы в мае 2025 года. Статистика показала, что рынок демонстрирует стабильность: интерес и количество объявлений по сравнению с апрелем этого года не изменились, а средняя цена нового авто сохранилась на уровне 2 959 000 рублей.
По данным Авито Авто, самой востребованной маркой в мае этого года стала LADA, на долю которой пришлась пятая часть от интереса к новым авто (20,6%). Также в число популярных брендов вошли 4 китайских марки: Chery (10%), HAVAL (9%), Jetour (5,8%) и Changan (5,6%). При этом интерес к автомобилям Jetour по сравнению с апрелем вырос на 25,7%.
Среди моделей пользователей Авито Авто больше всего интересовали LADA Granta (8,7%), HAVAL Jolion (3,5%), LADA Vesta (3,5%), Jetour Dashing (3,4%) и Chery Tiggo 7 Pro Max (2,4%). Наиболее заметно по сравнению с апрелем 2025 года выросла популярность кроссовера Jetour Dashing – на 29,5%.
По сравнению с маем 2024 года, интерес к новым авто вырос на 16,4%. На первом месте по динамике также оказался китайский бренд Jetour – автомобилями данной марки стали интересоваться в 2 раза чаще. В топ-5 автомобильных брендов по росту популярности также вошли Solaris (67,5%), Chery (56,7%), Москвич (31,2%) и HAVAL (30,5%).
По мнению руководителя продаж направления "Новые авто" в Авито Артема Хомутинникова, рост интереса к Jetour Dashing обусловлен увеличением числа предложения в продаже, в том числе на фоне выхода на российский рынок полноприводной версии этого кроссовера в двух комплектациях. С тех пор интерес к этому авто постепенно увеличивается, в том числе и на Авито Авто. Jetour Dashing и другие популярные модели можно найти у нас в каталоге новых авто. С помощью фильтров вы сможете отобрать предложения не только по техническим характеристикам, типу кузова и количеству мест, но и по релевантным для вас условиям. Так, благодаря бейджу "Условия фиксируются" пользователь может договориться с заинтересованным продавцом о сохранении текущих условий – наличия, цены, скидок и специальных акций – на 48 часов.
Топ-10 моделей новых авто по интересу пользователей платформы
Марка
Модель
Доля в интересе
Средняя цена1, руб.
LADA
Granta
8,7%
1 107 000
HAVAL
Jolion
3,5%
2 599 000
LADA
Vesta
3,5%
1 801 000
Jetour
Dashing
3,4%
2 709 900
Chery
Tiggo 7 Pro Max
2,4%
2 830 000
Chery
Tiggo 4 Pro
2,3%
2 100 000
Chery
Tiggo 4
2%
2 380 000
Москвич
3
2%
1 872 000
OMODA
C5
1,9%
2 833 900
LADA
Vesta Cross
1,7%
2 029 500
"АвтоВАЗ" ввел скидки на весь модельный ряд Lada