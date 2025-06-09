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Бензин на АЗС Москвы подорожал за неделю

Бензин на АЗС Москвы подорожал за неделю - 09.06.2025, ПРАЙМ

Бензин на АЗС Москвы подорожал за неделю

Средняя цена бензина со 2 по 9 июня выросла на 1 копейку за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T15:57+0300

2025-06-09T15:57+0300

2025-06-09T15:57+0300

экономика

сергей цивилев

александр новак

роснефть

татнефть

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Средняя цена бензина со 2 по 9 июня выросла на 1 копейку за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Так, литр марки Аи-92 теперь стоит 57,59 рубля, Аи-95 - 63,78 рубля. Бензин Аи-100 подорожал до 86,83 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива за отчетный период выросла в среднем на 7 копеек - до 70,66 рубля за литр. Рост цены был обеспечен сетями заправок "Роснефти" и "Татнефти". Минэнерго РФ сохраняет цель роста розничных цен на топливо в пределах инфляции, несмотря на дополнительное повышение ставок акциза, заявлял в мае глава ведомства Сергей Цивилев. Кабмин РФ продлил с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью) эмбарго сохраняется. Правительство обсуждает продление запрета на экспорт бензина для непроизводителей на сентябрь-октябрь, заявил 19 мая вице-премьер Александр Новак. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.

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сергей цивилев, александр новак, роснефть, татнефть, еаэс