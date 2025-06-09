https://1prime.ru/20250609/kiselev-858345327.html

Дмитрий Киселев получил премию "ТЭФИ-2025"

Дмитрий Киселев получил премию "ТЭФИ-2025" - 09.06.2025, ПРАЙМ

Дмитрий Киселев получил премию "ТЭФИ-2025"

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев стал победителем национальной премии, присуждаемой за высшие достижения в области... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T19:35+0300

2025-06-09T19:35+0300

2025-06-09T19:35+0300

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев стал победителем национальной премии, присуждаемой за высшие достижения в области телевизионных искусств, "ТЭФИ-2025" в номинации "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы", передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения. Церемония награждения победителей премии "ТЭФИ-2025" в номинациях категории "Информационное и общественно-политическое вещание" проходит в понедельник в Москве в государственном академическом Большом театре России. В номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа" победу одержала программа "Вести недели", производитель: ВГТРК, канал вещания: "Россия 1". "Номинация "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы" - Дмитрий Киселёв, "Вести недели", - объявил со сцены герой России, космонавт-испытатель Олег Артемьев. Для Киселёва премия "ТЭФИ-2025" стала первой в качестве ведущего, однако ранее его профессионализм был отмечен рядом наград. Он уникален тем, что обладает сразу высшими журналистскими и телевизионными премиями России и Украины. Он был удостоен высшей украинской телевизионной премии "Телетриумф" в 2004 году, а также высшими журналистскими премиями - "Золотое перо России" и "Золотое перо Украины". Национальная телевизионная премия ТЭФИ (сокращение от "телевизионный эфир") – ежегодная российская профессиональная награда, вручаемая с целью поощрения наиболее значимых работ и представителей телевидения России. Премия ТЭФИ была учреждена 21 декабря 1994 года российским фондом развития телевидения (с 2001 года – академия российского телевидения) – организацией, объединяющей интересы телевещателей и телепроизводителей страны. В настоящее время в числе учредителей фонда пять организаций – Национальная медиа группа, холдинг "Газпром-медиа", Первый канал, ВГТРК, ТВ Центр.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, москва, украина, вгтрк, большой театр, газпром-медиа