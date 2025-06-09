https://1prime.ru/20250609/lavrov-858332538.html
Лавров оценил отношения России и США
Лавров оценил отношения России и США - 09.06.2025, ПРАЙМ
Лавров оценил отношения России и США
Россия находится в более нормальных отношениях с администрацией президента США Дональда Трампа, чем была с администрацией его предшественника Джо Байдена,... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T13:55+0300
2025-06-09T13:55+0300
2025-06-09T13:55+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Россия находится в более нормальных отношениях с администрацией президента США Дональда Трампа, чем была с администрацией его предшественника Джо Байдена, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Я считаю, что (сейчас -ред.) мы находимся в более нормальном положении, нежели это было в отношениях с администрацией Байдена, которая после, честно сказать, обнадёживающего саммита Путин - Байден в июне 2021 года в Женеве развернулась, к сожалению, не на 360 градусов, как Анналена Бербок советовала, а на 180 и перекрыла все каналы общения", - сказал он в ходе выступления на "Форуме будущего 2050".Министр также отметил рабочие отношение президентов государств, подчеркнув, что Владимир Путин и Дональд Трамп в разговорах по телефону сразу переходят к сути."Они сразу в ходе контактов регулярных телефонных сразу приступают к сути. Мне кажется, так и надо работать. Лучше всегда напрямую излагать свою позицию, тогда не будет и иллюзий, и несбывшихся надежд ", - заметил глава внешнеполитического ведомства.
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Политика, РОССИЯ, МОСКВА, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Сергей Лавров
Лавров оценил отношения России и США
Лавров: Россия находится в более нормальных отношениях с администрацией Трампа
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Россия находится в более нормальных отношениях с администрацией президента США Дональда Трампа, чем была с администрацией его предшественника Джо Байдена, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Я считаю, что (сейчас -ред.) мы находимся в более нормальном положении, нежели это было в отношениях с администрацией Байдена, которая после, честно сказать, обнадёживающего саммита Путин - Байден в июне 2021 года в Женеве развернулась, к сожалению, не на 360 градусов, как Анналена Бербок советовала, а на 180 и перекрыла все каналы общения", - сказал он в ходе выступления на "Форуме будущего 2050".
Министр также отметил рабочие отношение президентов государств, подчеркнув, что Владимир Путин и Дональд Трамп в разговорах по телефону сразу переходят к сути.
"Они сразу в ходе контактов регулярных телефонных сразу приступают к сути. Мне кажется, так и надо работать. Лучше всегда напрямую излагать свою позицию, тогда не будет и иллюзий, и несбывшихся надежд ", - заметил глава внешнеполитического ведомства.
Лавров рассказал о предотвращении роста террористической угрозы от Украины