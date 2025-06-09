https://1prime.ru/20250609/medinskiy--858343396.html

Мединский оценил условия мирного договора с Украиной

Мединский оценил условия мирного договора с Украиной - 09.06.2025, ПРАЙМ

Мединский оценил условия мирного договора с Украиной

Условия мирного договора в 2022 году для Украины были мягче, чем те, которые Россия предлагает Киеву сегодня, сообщил помощник президента РФ, глава российской... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T17:51+0300

2025-06-09T17:51+0300

2025-06-09T17:51+0300

спецоперация на украине

россия

мировая экономика

украина

киев

владимир мединский

rt

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Условия мирного договора в 2022 году для Украины были мягче, чем те, которые Россия предлагает Киеву сегодня, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский. По словам Мединского, если бы Украина хотела мира и принимала решения сама, то мирный договор между Москвой и Киевом мог быть подписан 28 февраля 2022 года. "И условия его были мягче того, что мы предлагаем сегодня", - сказал Мединский в эфире RT.

https://1prime.ru/20250609/medinskiy-858343103.html

украина

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россия, мировая экономика, украина, киев, владимир мединский, rt