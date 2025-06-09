https://1prime.ru/20250609/medinskiy-858343103.html
Мединский рассказал, когда мог быть подписан мирный договор с Украиной
Мединский рассказал, когда мог быть подписан мирный договор с Украиной - 09.06.2025, ПРАЙМ
Мединский рассказал, когда мог быть подписан мирный договор с Украиной
Если бы Украина хотела мира и принимала решения сама, то мирный договор между Москвой и Киевом мог быть подписан 28 февраля 2022 года, заявил помощник... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T17:48+0300
2025-06-09T17:48+0300
2025-06-09T17:48+0300
спецоперация на украине
россия
мировая экономика
украина
киев
владимир мединский
rt
https://cdnn.1prime.ru/img/83653/61/836536159_0:0:2763:1554_1920x0_80_0_0_a579204cc54f97490ce2f4e7f21104d1.jpg
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Если бы Украина хотела мира и принимала решения сама, то мирный договор между Москвой и Киевом мог быть подписан 28 февраля 2022 года, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский. "Если бы Украина хотела, если бы она была готова, если бы она сама принимала за себя решения, то мы могли бы подписать мирный договор 28 февраля 2022 года. На первой встрече", - сказал Мединский в эфире RT.
https://1prime.ru/20250607/obmen-858295857.html
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83653/61/836536159_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6225d6adee8a92b471ee06a67615501a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, украина, киев, владимир мединский, rt
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, Владимир Мединский, RT
Мединский рассказал, когда мог быть подписан мирный договор с Украиной
Мединский: мирный договор с Украиной мог быть подписан еще 28 февраля 2022 года