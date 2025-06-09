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Мединский рассказал, когда мог быть подписан мирный договор с Украиной

Мединский рассказал, когда мог быть подписан мирный договор с Украиной - 09.06.2025, ПРАЙМ

Мединский рассказал, когда мог быть подписан мирный договор с Украиной

Если бы Украина хотела мира и принимала решения сама, то мирный договор между Москвой и Киевом мог быть подписан 28 февраля 2022 года, заявил помощник... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T17:48+0300

2025-06-09T17:48+0300

2025-06-09T17:48+0300

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Если бы Украина хотела мира и принимала решения сама, то мирный договор между Москвой и Киевом мог быть подписан 28 февраля 2022 года, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский. "Если бы Украина хотела, если бы она была готова, если бы она сама принимала за себя решения, то мы могли бы подписать мирный договор 28 февраля 2022 года. На первой встрече", - сказал Мединский в эфире RT.

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россия, мировая экономика, украина, киев, владимир мединский, rt