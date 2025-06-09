https://1prime.ru/20250609/medinskiy-858344138.html
Мединский рассказал, кто сорвал подписание договора с Украиной в 2022 году
Мединский рассказал, кто сорвал подписание договора с Украиной в 2022 году - 09.06.2025, ПРАЙМ
Мединский рассказал, кто сорвал подписание договора с Украиной в 2022 году
Украинская сторона на переговорах в 2022 году сообщила, что иностранные партнеры Киева против заключения договора, который тогда был уже согласован с российской | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T18:18+0300
2025-06-09T18:18+0300
2025-06-09T18:18+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Украинская сторона на переговорах в 2022 году сообщила, что иностранные партнеры Киева против заключения договора, который тогда был уже согласован с российской стороной. Об этом помощник президента России Владимир Мединский рассказал в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса. "Нам сказали: наши иностранные партнеры против заключения договора. Который мы уже согласовали. <...> Наши иностранные партнеры не поддерживают заключение договора. И не будут нам в этом случае гарантировать помощь и безопасность, если мы заключим. Поэтому мы будем воевать с вами до тех пор, пока вы нас не победите или мы вас не победим", — процитировал он украинскую сторону.Мединский рассказал, что 15 апреля 2022 года передал Владимиру Зеленскому согласованный документ, после чего он две недели молчал. За это время к нему приезжали экс-премьер Британии Борис Джонсон и представители Госдепа США и Пентагона, каждый из которых проводил в Киеве совещание. Именно после это этого украинцы сказали, что их иностранные партнеры против заключения договора.При этом сейчас украинская делегация выглядит еще менее самостоятельной, чем тогда, продолжил помощник президента. По его словам, в этом году представители Киева напоминают корпоративных наемных топ-менеджеров — какие-то решения они могут принимать сами, но в принципиальных вопросах нужно советоваться с советом директоров. Плюс они очень стали нервными и все время смотрят друг на друга, такое ощущение, что они следят друг за другом, добавил Мединский.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, МОСКВА, Киев, РФ, Владимир Мединский, RT
Мединский рассказал, кто сорвал подписание договора с Украиной в 2022 году
Мединский: в 2022 году иностранные партнеры Киева выступили против договора с Россией
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Украинская сторона на переговорах в 2022 году сообщила, что иностранные партнеры Киева против заключения договора, который тогда был уже согласован с российской стороной. Об этом помощник президента России Владимир Мединский рассказал в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса.
"Нам сказали: наши иностранные партнеры против заключения договора. Который мы уже согласовали. <...> Наши иностранные партнеры не поддерживают заключение договора. И не будут нам в этом случае гарантировать помощь и безопасность, если мы заключим. Поэтому мы будем воевать с вами до тех пор, пока вы нас не победите или мы вас не победим", — процитировал он украинскую сторону.
Мединский рассказал, что 15 апреля 2022 года передал Владимиру Зеленскому согласованный документ, после чего он две недели молчал. За это время к нему приезжали экс-премьер Британии Борис Джонсон и представители Госдепа США и Пентагона, каждый из которых проводил в Киеве совещание. Именно после это этого украинцы сказали, что их иностранные партнеры против заключения договора.
При этом сейчас украинская делегация выглядит еще менее самостоятельной, чем тогда, продолжил помощник президента. По его словам, в этом году представители Киева напоминают корпоративных наемных топ-менеджеров — какие-то решения они могут принимать сами, но в принципиальных вопросах нужно советоваться с советом директоров. Плюс они очень стали нервными и все время смотрят друг на друга, такое ощущение, что они следят друг за другом, добавил Мединский.
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