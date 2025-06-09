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"Ядерный Карабах": Мединский описал украинский конфликт в случае заморозки
"Ядерный Карабах": Мединский описал украинский конфликт в случае заморозки - 09.06.2025, ПРАЙМ
"Ядерный Карабах": Мединский описал украинский конфликт в случае заморозки
Если остановить конфликт на Украине по линии фронта, не договорившись о настоящем мире, этот регион превратится в огромный Карабах, который Украина спустя время | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T21:07+0300
2025-06-09T21:07+0300
2025-06-09T21:07+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Если остановить конфликт на Украине по линии фронта, не договорившись о настоящем мире, этот регион превратится в огромный Карабах, который Украина спустя время вместе с союзниками по НАТО попробует отвоевать, что приведет к ядерной войне, считает помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский. "Если остановить конфликт по линии фронта и не договориться о мире настоящем, просто заключить какое-то перемирие, то это будет - знаете, такой был спорный регион между Арменией и Азербайджаном, Карабах, - то этот регион превратится в огромный Карабах. Спустя какое-то время Украина вместе с НАТО, с союзниками вступит в НАТО, попробует его отвоевать, и это будет конец планеты, это будет ядерная война", - сказал Мединский в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса. "Мы не хотим, чтобы у нас создавался повод - гигантский Карабах, не признанный никем, из-за которого может разразиться ядерная война. Поэтому мы хотим остановиться, заключить полноценный мир и признать новые территории", - добавил Мединский.
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мировая экономика, карабах, украина, москва, владимир мединский, нато, rt
Спецоперация на Украине, Мировая экономика, Карабах, УКРАИНА, МОСКВА, Владимир Мединский, НАТО, RT
"Ядерный Карабах": Мединский описал украинский конфликт в случае заморозки
Мединский: конфликт на Украине в случае заморозки грозит перерасти в ядерную войну
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Если остановить конфликт на Украине по линии фронта, не договорившись о настоящем мире, этот регион превратится в огромный Карабах, который Украина спустя время вместе с союзниками по НАТО попробует отвоевать, что приведет к ядерной войне, считает помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.
"Если остановить конфликт по линии фронта и не договориться о мире настоящем, просто заключить какое-то перемирие, то это будет - знаете, такой был спорный регион между Арменией и Азербайджаном, Карабах, - то этот регион превратится в огромный Карабах. Спустя какое-то время Украина вместе с НАТО, с союзниками вступит в НАТО, попробует его отвоевать, и это будет конец планеты, это будет ядерная война", - сказал Мединский в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса.
"Мы не хотим, чтобы у нас создавался повод - гигантский Карабах, не признанный никем, из-за которого может разразиться ядерная война. Поэтому мы хотим остановиться, заключить полноценный мир и признать новые территории", - добавил Мединский.
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