https://1prime.ru/20250609/medvedchuk-858322490.html

Медведчук прокомментировал отказ Киева забирать тела украинских военных

Медведчук прокомментировал отказ Киева забирать тела украинских военных - 09.06.2025, ПРАЙМ

Медведчук прокомментировал отказ Киева забирать тела украинских военных

Отказ Киева забирать тела украинских военных не имеет прецедентов, у Владимира Зеленского нет смелости признать их гибель, а в бюджете нет денег на выплату... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T10:13+0300

2025-06-09T10:13+0300

2025-06-09T10:13+0300

спецоперация на украине

общество

украина

киев

всу

красный крест

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/15/841241546_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_6f190d2c9387bc7dad4d59d3d9ae4b32.jpg

МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. Отказ Киева забирать тела украинских военных не имеет прецедентов, у Владимира Зеленского нет смелости признать их гибель, а в бюджете нет денег на выплату компенсаций родственникам погибших, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. В реальности Зеленскому негде хоронить павших, у него в бюджете нет денег платить компенсации семьям погибших, у него нет смелости признавать их гибель, посмотреть в глаза матерям, сестрам, женам, детям погибших. Но рано или поздно ему придется это сделать, ему придется держать ответ за свою преступную политику перед украинским народом", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина". По его словам, Зеленский может обманывать родственников погибших, чтобы не выплачивать им компенсации. Он отметил, что даже, чтобы просто принять тела, нужно очень много средств, а на Украине морги переполнены и хоронить негде. "Скандал с передачей тел погибших солдат ВСУ киевскому режиму не имеет прецедентов… Шесть тысяч тел — цифра шокирующая, и обнажает ложь Зеленского, который в последний раз заявлял о 46 тысячах погибших. Получается, что Россия единоразово передает 13% потерь. Это безусловно является ложью, с учетом данных Красного креста, о том, что в Украине подано 400 тысяч заявлений о пропавших без вести", - добавил Медведчук.

https://1prime.ru/20250609/zelenskiy-858318837.html

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, киев, всу, красный крест