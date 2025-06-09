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Медведчук прокомментировал отказ Киева забирать тела украинских военных - 09.06.2025, ПРАЙМ
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Медведчук прокомментировал отказ Киева забирать тела украинских военных
Медведчук прокомментировал отказ Киева забирать тела украинских военных - 09.06.2025, ПРАЙМ
Медведчук прокомментировал отказ Киева забирать тела украинских военных
Отказ Киева забирать тела украинских военных не имеет прецедентов, у Владимира Зеленского нет смелости признать их гибель, а в бюджете нет денег на выплату... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T10:13+0300
2025-06-09T10:13+0300
спецоперация на украине
общество
украина
киев
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МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. Отказ Киева забирать тела украинских военных не имеет прецедентов, у Владимира Зеленского нет смелости признать их гибель, а в бюджете нет денег на выплату компенсаций родственникам погибших, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. В реальности Зеленскому негде хоронить павших, у него в бюджете нет денег платить компенсации семьям погибших, у него нет смелости признавать их гибель, посмотреть в глаза матерям, сестрам, женам, детям погибших. Но рано или поздно ему придется это сделать, ему придется держать ответ за свою преступную политику перед украинским народом", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина". По его словам, Зеленский может обманывать родственников погибших, чтобы не выплачивать им компенсации. Он отметил, что даже, чтобы просто принять тела, нужно очень много средств, а на Украине морги переполнены и хоронить негде. "Скандал с передачей тел погибших солдат ВСУ киевскому режиму не имеет прецедентов… Шесть тысяч тел — цифра шокирующая, и обнажает ложь Зеленского, который в последний раз заявлял о 46 тысячах погибших. Получается, что Россия единоразово передает 13% потерь. Это безусловно является ложью, с учетом данных Красного креста, о том, что в Украине подано 400 тысяч заявлений о пропавших без вести", - добавил Медведчук.
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общество , украина, киев, всу, красный крест
Спецоперация на Украине, Общество , УКРАИНА, Киев, ВСУ, Красный Крест
10:13 09.06.2025
 
Медведчук прокомментировал отказ Киева забирать тела украинских военных

Медведчук: У Зеленского нет денег на выплаты семьям погибших украинских военных

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. Отказ Киева забирать тела украинских военных не имеет прецедентов, у Владимира Зеленского нет смелости признать их гибель, а в бюджете нет денег на выплату компенсаций родственникам погибших, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
В реальности Зеленскому негде хоронить павших, у него в бюджете нет денег платить компенсации семьям погибших, у него нет смелости признавать их гибель, посмотреть в глаза матерям, сестрам, женам, детям погибших. Но рано или поздно ему придется это сделать, ему придется держать ответ за свою преступную политику перед украинским народом", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
По его словам, Зеленский может обманывать родственников погибших, чтобы не выплачивать им компенсации. Он отметил, что даже, чтобы просто принять тела, нужно очень много средств, а на Украине морги переполнены и хоронить негде.
"Скандал с передачей тел погибших солдат ВСУ киевскому режиму не имеет прецедентов… Шесть тысяч тел — цифра шокирующая, и обнажает ложь Зеленского, который в последний раз заявлял о 46 тысячах погибших. Получается, что Россия единоразово передает 13% потерь. Это безусловно является ложью, с учетом данных Красного креста, о том, что в Украине подано 400 тысяч заявлений о пропавших без вести", - добавил Медведчук.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
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Спецоперация на УкраинеОбществоУКРАИНАКиевВСУКрасный Крест
 
 
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