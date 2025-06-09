https://1prime.ru/20250609/minoborony-858334928.html

Из украинского плена вернули первую группу военных возрастом до 25 лет

Из украинского плена вернули первую группу военных возрастом до 25 лет - 09.06.2025, ПРАЙМ

Из украинского плена вернули первую группу военных возрастом до 25 лет

Возвращенные с подконтрольной Киеву территории российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая помощь, сообщило министерство... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T14:48+0300

2025-06-09T14:48+0300

2025-06-09T14:48+0300

спецоперация на украине

общество

россия

киев

рф

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849491438_0:83:1562:962_1920x0_80_0_0_c7afe79d8de1014ac39fecd67d75bd6a.jpg

МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Возвращенные с подконтрольной Киеву территории российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая помощь, сообщило министерство обороны РФ. Первая группа российских военнопленных в возрасте до 25 лет в понедельник возвращена с подконтрольной Киеву территории в рамках стамбульских договоренностей, взамен передано аналогичное число военнопленных ВСУ, сообщило российское военное ведомство. "В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь", - отмечает Минобороны РФ.

https://1prime.ru/20250608/rossiya--858305735.html

киев

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, киев, рф, всу