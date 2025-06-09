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Из украинского плена вернули первую группу военных возрастом до 25 лет
Из украинского плена вернули первую группу военных возрастом до 25 лет - 09.06.2025, ПРАЙМ
Из украинского плена вернули первую группу военных возрастом до 25 лет
Возвращенные с подконтрольной Киеву территории российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая помощь, сообщило министерство... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T14:48+0300
2025-06-09T14:48+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Возвращенные с подконтрольной Киеву территории российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая помощь, сообщило министерство обороны РФ. Первая группа российских военнопленных в возрасте до 25 лет в понедельник возвращена с подконтрольной Киеву территории в рамках стамбульских договоренностей, взамен передано аналогичное число военнопленных ВСУ, сообщило российское военное ведомство. "В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь", - отмечает Минобороны РФ.
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Спецоперация на Украине, Общество , РОССИЯ, Киев, РФ, ВСУ
Из украинского плена вернули первую группу военных возрастом до 25 лет
Минобороны: возвращенные с Украины российские военнослужащие находятся в Белоруссии
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Возвращенные с подконтрольной Киеву территории российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая помощь, сообщило министерство обороны РФ.
Первая группа российских военнопленных в возрасте до 25 лет в понедельник возвращена с подконтрольной Киеву территории в рамках стамбульских договоренностей, взамен передано аналогичное число военнопленных ВСУ, сообщило российское военное ведомство.
"В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь", - отмечает Минобороны РФ.
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