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Нефть дешевеет на ожиданиях переговоров США и Китая
Нефть дешевеет на ожиданиях переговоров США и Китая - 09.06.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет на ожиданиях переговоров США и Китая
Мировые цены на нефть в понедельник утром слабо снижаются, инвесторы ожидают дальнейших переговоров по торговым вопросам между США и Китаем, свидетельствуют... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T08:32+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром слабо снижаются, инвесторы ожидают дальнейших переговоров по торговым вопросам между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.27 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,11% - до 66,4 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,08%, до 64,53 доллара. Ранее, в пятницу, президент США Дональд Трамп заявил, что министр финансов США Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир встретятся 9 июня в Лондоне с делегацией Китая для урегулирования торговых разногласий между двумя странами. "Если встреча в Великобритании продолжит давать оптимистичные сигналы, то это может ослабить негативное экономическое воздействие торговой войны", - заявил агентству Блумберг главный энергетический аналитик в Пекине SDIC Essence Futures Co. Гао Мингю (Gao Mingyu).
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рынок, нефть, сша, китай, дональд трамп, скотт бессент
Экономика, Рынок, Нефть, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Скотт Бессент
Нефть дешевеет на ожиданиях переговоров США и Китая
Нефть дешевеет на ожиданиях переговоров США и Китая по торговым вопросам
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром слабо снижаются, инвесторы ожидают дальнейших переговоров по торговым вопросам между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.27 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,11% - до 66,4 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,08%, до 64,53 доллара.
Ранее, в пятницу, президент США Дональд Трамп заявил, что министр финансов США Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир встретятся 9 июня в Лондоне с делегацией Китая для урегулирования торговых разногласий между двумя странами.
"Если встреча в Великобритании продолжит давать оптимистичные сигналы, то это может ослабить негативное экономическое воздействие торговой войны", - заявил агентству Блумберг главный энергетический аналитик в Пекине SDIC Essence Futures Co. Гао Мингю (Gao Mingyu).
США и Китай договорились разрешить разногласия по редкоземельным металлам