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Нефть дешевеет на ожиданиях переговоров США и Китая - 09.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250609/neft-858318665.html
Нефть дешевеет на ожиданиях переговоров США и Китая
Нефть дешевеет на ожиданиях переговоров США и Китая - 09.06.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет на ожиданиях переговоров США и Китая
Мировые цены на нефть в понедельник утром слабо снижаются, инвесторы ожидают дальнейших переговоров по торговым вопросам между США и Китаем, свидетельствуют... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T08:32+0300
2025-06-09T08:32+0300
экономика
рынок
нефть
сша
китай
дональд трамп
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром слабо снижаются, инвесторы ожидают дальнейших переговоров по торговым вопросам между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.27 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,11% - до 66,4 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,08%, до 64,53 доллара. Ранее, в пятницу, президент США Дональд Трамп заявил, что министр финансов США Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир встретятся 9 июня в Лондоне с делегацией Китая для урегулирования торговых разногласий между двумя странами. "Если встреча в Великобритании продолжит давать оптимистичные сигналы, то это может ослабить негативное экономическое воздействие торговой войны", - заявил агентству Блумберг главный энергетический аналитик в Пекине SDIC Essence Futures Co. Гао Мингю (Gao Mingyu).
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рынок, нефть, сша, китай, дональд трамп, скотт бессент
Экономика, Рынок, Нефть, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Скотт Бессент
08:32 09.06.2025
 
Нефть дешевеет на ожиданиях переговоров США и Китая

Нефть дешевеет на ожиданиях переговоров США и Китая по торговым вопросам

© Сергей ЗахаровНефть, добыча
Нефть, добыча
© Сергей Захаров
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром слабо снижаются, инвесторы ожидают дальнейших переговоров по торговым вопросам между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.27 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,11% - до 66,4 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,08%, до 64,53 доллара.
Ранее, в пятницу, президент США Дональд Трамп заявил, что министр финансов США Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир встретятся 9 июня в Лондоне с делегацией Китая для урегулирования торговых разногласий между двумя странами.
"Если встреча в Великобритании продолжит давать оптимистичные сигналы, то это может ослабить негативное экономическое воздействие торговой войны", - заявил агентству Блумберг главный энергетический аналитик в Пекине SDIC Essence Futures Co. Гао Мингю (Gao Mingyu).
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
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ЭкономикаРынокНефтьСШАКИТАЙДональд ТрампСкотт Бессент
 
 
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