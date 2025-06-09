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Цена нефти марки WTI поднялась выше 65 долларов за баррель
Цена нефти марки WTI поднялась выше 65 долларов за баррель - 09.06.2025, ПРАЙМ
Цена нефти марки WTI поднялась выше 65 долларов за баррель
Мировые цены на нефть растут в понедельник, а стоимость одного барреля марки WTI впервые с конца апреля поднялась выше 65 долларов, следует из данных торгов. | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T14:58+0300
2025-06-09T14:58+0300
2025-06-09T14:58+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник, а стоимость одного барреля марки WTI впервые с конца апреля поднялась выше 65 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 14.52 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,59% - до 66,85 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 0,5%, до 64,89 доллара, минутами ранее показатель впервые с 22 апреля поднимался выше отметки в 65 долларов.
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нефть, торги
Цена нефти марки WTI поднялась выше 65 долларов за баррель
Цена барреля нефти марки WTI поднялась выше 65 долларов впервые с 22 апреля
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник, а стоимость одного барреля марки WTI впервые с конца апреля поднялась выше 65 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.52 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,59% - до 66,85 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 0,5%, до 64,89 доллара, минутами ранее показатель впервые с 22 апреля поднимался выше отметки в 65 долларов.
Нефть дешевеет на ожиданиях переговоров США и Китая